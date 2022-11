Ukrajinci: Rusi nas napadaju na istoku zemlje, odbili smo ih; Pronađeno više soba za mučenje na području Hersona

Rusija gađa raketama ukrajinsku energetsku infrastrukturu od početka listopada, a komunalne službe bore se da uspostave opskrbu električnom energijom u glavnom gradu.

Tijek događaja:

9:33 - Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su njegove snage u posljednja 24 sata odbile ruske napade u regijama uključujući Donjeck i Luhansk na istoku zemlje. U izvješću o razvoju događaja na prvoj liniji, dodaje se da su područja u regiji Harkiv, na sjeveroistoku, pogođena minobacačkom i raketnom topničkom vatrom.

9:00 - Ukrajinske vlasti istražuju mjesta na kojima se navodno odvijalo mučenje u gradu Hersonu. Više od dva tjedna nakon što su se Rusi povukli iz grada, istražitelji kažu da je pronađeno pet soba za mučenje u Hersonu i još najmanje četiri u široj regiji.

Ukrajinci tvrde da su ih zatvarali, tukli, davali im elektrošokove, ispitivali i prijetili smrću. Ukrajinska nacionalna policija kaže da su ruski vojnici u nedavno okupiranim područjima Hersona počinili više od 460 ratnih zločina.

8:25 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva priopćilo je kako je vjerojatno da su ruske snage u posljednja tri mjeseca uglavnom prestale biti raspoređene kao bataljonske taktičke skupine (BTG). U svom dnevnom obavještajnom izvješću, ministarstvo je reklo da je nekoliko slabosti koncepta BTG razotkriveno u dosadašnjem ratu. Prema Kraljevskom institutu ujedinjenih službi za obrambene i sigurnosne studije, BTG-ovi su dio ruskog višeslojnog sustava borbene spremnosti.

Oni su "predviđeni da u svakom trenutku budu spremni za provedbu borbenih i posebnih zadaća, posebno u početnom razdoblju rata, dok se ostatak snaga priprema za borbu".

