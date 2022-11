''Željezni general'': Tko je čovjek koji je promijenio tijek rata u Ukrajini?

Ruske snage tijekom prvih mjeseci rata u Ukrajini uspjele su zauzeti veći dio istoka zemlje uz brzo napredovanje iz pravca Krima i Donbasa. No situacija se preokrenula kada su Ukrajinci dobili veće količine oružja, a jedan čovjek preokrenuo je tijek rata te upisao jedan od najvećih uspjeha ukrajinske vojske do sada, odnosno preuzimanje kontrole nad Hersonom. Njegovo ime je Valerij Zalužnji. Zovu ga''željezni general'', zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine, a zamjenica ministra obrane Hana Malijar još ga je u rujnu izdvojila ''kao osobu koja će postati heroj Ukrajine''.

Valerij je rođen u Novograd-Volinski na zapadu zemlje, a diplomirao je na lokalnoj vojnoj školi 1993. godine, dvije godine nakon što je Ukrajina proglasila neovisnost od Sovjetskog Saveza. Potom je pohađao vojnu akademiju u Odesi, gdje je diplomirao 1997. godine, piše N1.

Godine 2014. kada su krenuli sukobi na istoku zemlje bio je raspoređen u regiju Donbas. Iako je ukrajinska vojska u to doba izgubila dijelove teritorija, ukrajinske snage su se pregrupirale što je donijelo nekoliko pobjeda, a Zalužnji je stekao svoju reputaciju. General s četiri zvjezdice na sadašnju dužnost imenovan je u srpnju prošle godine. Intervjue daje rijetko, a njemu bliske osobe kažu kako većinu vremena provodi u vojarnama.

«I conferred the military rank of General on Valerii Fedorovych Zaluzhnyi, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine» - said the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. pic.twitter.com/PW6dxdHTZY