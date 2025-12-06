Zelenski održao "sadržajan" razgovor s američkim izaslanikom Witkoffom, evo što su zaključili

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da je održao dugačak i "sadržajan" telefonski razgovor s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom. "Ukrajina je predana da nastavi raditi u dobroj vjeri s američkom stranom kako bi istinski postigla mir. Dogovorili smo se o idućim koracima i formatima pregovora sa Sjedinjenim Državama", napisao je Zelenski na X-u. Witkoff i Kushner održali su pregovore s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim u Miamiju prošli tjedan, što su obje strane nazvale "konstruktivnim raspravama o unaprjeđenju vjerodostojnog puta prema trajnom i pravednom miru u Ukrajini".

I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.



We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

Witkoff bi trebao Umerova informirati o njegovu posjetu Moskvi i sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će otputovati u London u ponedjeljak kako bi se sastao sa Zelenskijem, kao i s britanskim i njemačkim čelnicima, kako bi raspravljali o situaciji u Ukrajini i pregovorima koje predvodi SAD. "Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu podršku. To je cijela poanta nastojanja 'koalicije voljnih'", napisao je Macron na X-u.