Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
POSTIZANJE MIRA

Zelenski održao "sadržajan" razgovor s američkim izaslanikom Witkoffom, evo što su zaključili

Volodimir Zelenski
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
06.12.2025.
u 20:39

"Ukrajina je predana da nastavi raditi u dobroj vjeri s američkom stranom kako bi istinski postigla mir. Dogovorili smo se o idućim koracima i formatima pregovora sa Sjedinjenim Državama", napisao je Zelenski na X-u

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da je održao dugačak i "sadržajan" telefonski razgovor s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom. "Ukrajina je predana da nastavi raditi u dobroj vjeri s američkom stranom kako bi istinski postigla mir. Dogovorili smo se o idućim koracima i formatima pregovora sa Sjedinjenim Državama", napisao je Zelenski na X-u. Witkoff i Kushner održali su pregovore s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim u Miamiju prošli tjedan, što su obje strane nazvale "konstruktivnim raspravama o unaprjeđenju vjerodostojnog puta prema trajnom i pravednom miru u Ukrajini".

Witkoff bi trebao Umerova informirati o njegovu posjetu Moskvi i sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će otputovati u London u ponedjeljak kako bi se sastao sa Zelenskijem, kao i s britanskim i njemačkim čelnicima, kako bi raspravljali o situaciji u Ukrajini i pregovorima koje predvodi SAD. "Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu podršku. To je cijela poanta nastojanja 'koalicije voljnih'", napisao je Macron na X-u.
FOTO Kolinda i Jakov Kitarović snimljeni u zajedničkom izlasku
Volodimir Zelenski
1/18
Ključne riječi
Emmanuel Macron mir Steve Witkoff Ukrajina Volodimir Zelenski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-12-04/kongoo.JPG
Premium sadržaj
POKUŠAJ ZAUSTAVLJANJA JOŠ JEDNOG RATA

Mirovni sporazum između Ruande i DR Konga ostaje mrtvo slovo na papiru?

Ključne odredbe uključuju sporazuma o povlačenju ruandskih snaga iz istočnog Konga, razoružanje neregularnih skupina te uspostavu regionalnog mehanizma sigurnosne koordinacije. No dok su se pripreme za svečano potpisivanje predsjednika Konga Felixa Tshisekedija i lidera Ruande Paula Kagamea privodile kraju, istočni Kongo ključao je od nasilja uz optužbe koje nagovješćuju da bi provedba sporazuma mogla biti znatno teža od njegove diplomatske najave

Učitaj još

Kupnja