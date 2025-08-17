Žele biti prva NATO sila u Europi i dobro im ide: 'Bit ćemo spremni, u to vas mogu nedvosmisleno uvjeriti'

Poljska se priprema izdati 235.000 poziva za obvezne vojno-liječničke procjene, počevši od siječnja sljedeće godine. Cilj ovih procjena je procijeniti fizičku i mentalnu spremnost građana za potencijalnu vojnu službu. Prema poljskom listu Wyborcza, pozivi će uključivati ne samo muškarce tipične dobi za novačenje, već i žene i osobe starije od 50 godina, kao dio šireg pregleda obrambene spremnosti nacije. Pozvani će uključivati muškarce i posebnu skupinu žena starijih od 19 godina. Nakon što se jave okružnoj liječničkoj komisiji, te će osobe proći liječnički pregled i razgovor s vojnim predstavnikom. Prema portalu Defence24, krajem lipnja ove godine poljska vojska imala je u službi otprilike 153.800 profesionalnih vojnika i 19.600 regruta. Također,, gotovo 37.000 vojnika služi u Teritorijalnoj obrani. U slučaju vojne prijetnje, ti bi se brojevi mogli značajno povećati zbog mobilizacije civilnog stanovništva.

Od prošle godine poljska se vlada priprema za takav scenarij nudeći tjedne tečajeve obuke na Vojnoj akademiji Kopnenih snaga. Program, otvoren za sve građane u dobi od 18 do 60 godina, nudi osnovnu vojnu obuku što podrazumijeva gađanje, čitanje karata i taktičke vještine, uz jednokratnu isplatu od 6000 zlota. Međutim, sudjelovanje je ipak bilo tek ograničeno: ankete pokazuju da 54% Poljaka ne planira sudjelovati, dok je samo 35% spremno volontirati. Bez obzira na to, ovakvi potezi poljske administracije jasno signaliziraju ambiciju. Poljska želi postati vojno najmoćnija europska članica NATO-a.

Prije samo nekoliko dana, Karol Nawrocki, novoizabrani predsjednik Poljske, u svom je inauguracijskom govoru izjavio ambiciju da poljsku vojsku pretvori u vodeću NATO-ovu silu unutar teritorija Europske unije. - Kao predsjednik, podržat ću sve napore za modernizaciju poljske vojske i nastojat ću je učiniti najvećom NATO-ovom snagom u EU, rekao je, dodajući da neće dopustiti prijenos dodatnih ovlasti na Bruxelles, posebno u područjima koja nisu predviđena europskim ugovorima. Istodobno, za njega Poljska mora igrati središnju ulogu u jačanju obrambenih sposobnosti na istočnom krilu saveza. Dvije godine ranije, sličnu izjavu dao je tadašnji poljski ministar obrane Mariusz Błaszczak. - U roku od dvije godine stvorit ćemo najjaču kopnenu vojsku u Europi; jedini je uvjet da se taj proces ne smije prekidati, kazao je tada Błaszczak. Tako je očito kako Nawrockijeve riječi nisu samo retoričke izjave političara koji je tek došao na funkciju, već predstavljaju tekući politički program.

Trenutno Poljska ima jednu od najvećih vojski u EU koja broji 210.000–216.000 aktivnih pripadnika. Varšava planira povećati taj broj na 230.000 vojnika do kraja 2025., a dugoročno i do 300.000 vojnika. To je usporedivo s vodećim europskim vojskama poput vojnih snaga Francuske i Njemačke. Poljska također predvodi NATO po udjelu vojnih izdataka u odnosu na BDP, 4,12 posto u 2024., a planira ga povećati na 4,7–5 posto u već ove godine. To je znatno više od prosjeka saveza koji je dva posto BDP-a. U apsolutnom iznosu, poljska kupnja oružja u 2024. iznosila je 35,2 milijarde eura, uključujući ugovore za tenkove, helikoptere, sustave protuzračne obrane i zrakoplovstvo. Pri tome je interesantan izbor poljskog ministarstva obrane i vojske. K2 Black Panther jedan je od najnaprednijih tenkova na svijetu. Razvila ga je južnokorejska tvrtka Hyundai Rotem u skladu s najnovijim zahtjevima koje oklopna vozila moraju zadovoljavati. Njegov top od 120 mm postiže brzinu paljbe od 10 granata u minuti zahvaljujući automatskom sustavu punjenja. Osim ovih oklopnjaka, u Poljsku je već stiglo 116 američkih tenkova M1A1 Abrams naručenih prošle godine a naručeno je 250 novih tenkova M1A2 SEPv3 Abrams. Prva serija od 28 vozila M1A2 SEPv3 stigla je u Poljsku u siječnju 2025. Ukupno je taj ugovor vrijedan 4,8 milijardi dolara.

Posljednja vijest govori o tome kako će Poljska u nastojanju da modernizira flotu borbenih zrakoplova, poljsko Ministarstvo nacionalne obrane potpisalo je ugovor sa Sjedinjenim Državama o nadogradnji svojih 48 borbenih zrakoplova F-16 C/D Block 52+ na standard F-16V. Ugovor, koji će Lockheed Martin kao glavni izvođač radova ispuniti u suradnji s poljskom obrambenom industrijom, ima neto vrijednost od oko 3,8 milijardi dolara.

- Prije više od 20 godina, naš prethodnik odabrao je zrakoplov koji će zamijeniti postsovjetsku opremu koju smo imali u poljskom ratnom zrakoplovstvu. Odabrali smo F-16. Sljedećih 20 godina, F-16 su štitili poljsko nebo, sudjelovali u stranim misijama, uključujući zračnu policiju iznad baltičkih država, i bili su raspoređeni gdje god su ih naši saveznici trebali. Moramo poboljšati izviđačke sposobnosti [zrakoplova], komunikaciju, integraciju s F-35, Abramsima i Apacheima, kao i njihovu sposobnost djelovanja u bilo kojoj domeni, rekao je Władysław Kosiniak-Kamysz, poljski zamjenik premijera i ministar nacionalne obrane, na službenoj ceremoniji potpisivanja 13. kolovoza.

Istodobno, trenutne sposobnosti poljske flote F-16 „nedovoljne su za rješavanje prijetnji“ s kojima se zemlja suočava, rekao je Kosiniak-Kamysz referirajući se na tekuću rusku invaziju na susjednu Ukrajinu. I ta će se modernizacija raditi u Military Aviation Works No. 2, pogonu smještenom u poljskom Bydgoszczu koji je dio državne grupacije PGZ.

I iz tog se ugovora vidi kako poljske ambicije idu i iznad puke nabave naoružanja, oni žele biti lokalni centar za održavanje takvog oružja kao što žele dobiti i njihovu proizvodnju. Na primjer, južnokorejski tenkovi uključivat će varijante K2PL proizvedene u samoj Poljskoj kao dio programa industrijske suradnje. U poljskom društvu postoji slaganje oko potrebe za naoružavanjem i povećanjem Oružanih snaga. Između 72 i 76 posto Poljaka podržava povećanje vojnih izdataka. Važno je naglasiti da je poljski obrambeni proračun znatno veći od proračuna drugih europskih zemalja, što odražava jasnu preferenciju građana za ulaganjem u sigurnost u odnosu na civilne potrebe. Konsenzus vrijedi i lijevo i desno, kao i u središnjem političkom spektru. To se održava kako u novom poljskom predsjedniku tako i u premijeru Donaldu Tusku. Sredinom srpnja, general Alexus G. Grynkewich, vrhovni zapovjednik NATO-ovih snaga za Europu, SACEUR, izjavio je da se NATO mora pripremiti za mogućnost istovremenog oružanog sukoba s Rusijom i Kinom do 2027. godine. Nakon toga je Tusk na konferenciji za novinare minulog ponedjeljka u sjevernom gradu Bydgoszczu rekao da se "signali da moramo biti spremni za različite scenarije za dvije godine shvaćaju ozbiljno". - Bit ćemo spremni, u to vas mogu nedvosmisleno uvjeriti, izjavio je. Rekao je da je proces modernizacije poljske vojske i proizvodnje oružja započeo "s dugoročnom perspektivom... ali moramo biti spremni za sve moguće događaje prije 2027." Tusk je dodao da je vrlo važno "postići punu obrambenu sposobnost, također u konzultaciji sa saveznicima" te da će vojne vježbe 'Iron Defender', provedene zajedno sa savezničkim zemljama u Poljskoj u rujnu, također poslužiti toj svrsi. Tvrdio je da mogući početak "pravih pregovora" između Rusije i Ukrajine uz sudjelovanje Sjedinjenih Država "može promijeniti situaciju u samoj Ukrajini, ali sigurno neće promijeniti ukupnu procjenu ruske politike i situacije u našoj regiji". - Bez obzira na ukrajinski scenarij, Poljska, NATO i Europska unija moraju biti zajednički spremni za svaku potencijalnu prijetnju ili akte agresije s istoka, rekao je Tusk.

Također je Tusk, tijekom sastanka s vojnim zapovjednicima i voditeljima tehničkih instituta, naglasio da će poljski inženjeri igrati ključnu ulogu u osiguravanju sigurnosti zemlje. - Ne samo zapovjednici i voditelji instituta, već i mladi inženjeri i programeri su pravo blago poljske vojske. Sigurnost naše zemlje, i kratkoročno i dugoročno, ovisit će prvenstveno o onome što se stvori u našim glavama. Danas pobjeđuju one vojske koje su pametnije i bolje opremljene, rekao je Tusk. Prije toga, tijekom posjeta Zrakoplovnom tehničkom istraživačkom institutu, Tusk je izjavio da pobjedu u modernim sukobima odnose one vojske koje nadmašuju svoje protivnike i tehnički i intelektualno. Naglasio je da, kako bi se osigurala buduća sigurnost, poljska vojska mora biti ne samo bolje opremljena već i tehnološki naprednija. Prema organizaciji SIPRI koja prati količinu oružja u svijetu, Poljska vojna potrošnja porasla je za 31 posto u 2024. godini, na 38 milijardi dolara, što predstavlja 4,2 posto BDP-a, najveće opterećenje u srednjoj i zapadnoj Europi i nešto iznad cilja od 4 posto koji je vlada objavila 2023. godine. Poljsko vojno opterećenje poraslo je za 0,9 postotnih bodova između 2023. i 2024. godine. Njezina potrošnja u 2024. godini djelomično je financirana izvanproračunskim fondom stvorenim 2022. godine. Taj fond većinom je financiran državnim obveznicama.

Američki think-tank RAND Corporation iznio je nedavno svoju procjenu modernizacije poljske vojske koja se poklapa s ovim činjenicama. Ali su izdali i neke preporuke. Prema njima, američko Ministarstvo obrane trebalo bi održati i razmotriti privremeno jačanje američke vojne prisutnosti u Poljskoj u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju kako bi se ojačalo odvraćanje, čime bi se osiguralo da Poljska ima vremena za dovršetak modernizacije te poboljšanje interoperabilnosti i spremnosti. To bi maksimiziralo povrat već značajnih američkih ulaganja i signaliziralo drugim europskim saveznicima da Sjedinjene Države visoko cijene preuzimanje veće odgovornosti za regionalnu sigurnost.

Također, Sjedinjene Države trebale bi identificirati pristupe koji bi pomogli ubrzati poljsku kupnju američkih sustava naoružanja, povećati financiranje izravnih zajmova, podržati obuku novoopremljenih jedinica i nadoknaditi potencijalna ograničenja u ključnim čimbenicima. Američko Europsko zapovjedništvo EUCOM trebalo bi nastaviti surađivati s poljskim Ministarstvom nacionalne obrane kako bi bolje razumjelo implikacije za odvraćanje i obranu ove promjenjive ravnoteže snaga na istočnom krilu NATO-a. EUCOM i ministarstvo obrane trebali bi poboljšati dijalog s poljskim kolegama kako bi istražili kako se ova nova sila može najbolje iskoristiti za podršku strateškim ciljevima i operativnim planovima Poljske i NATO-a. Iz ovoga je prilično jasno da SAD na Poljsku sve više gledaju kao na glavnog partnera u Europi. Kako i ne bi. Već sada je ukupna njezina snaga u teškom oklopu usporediva s ukupnom snagom čak tri vojske EU, njemačkom, francuskom i talijanskom, a s naručenim će ih oklopom znatno i nadmašivati.