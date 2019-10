Zekanović će braniti svoje mjesto u Saboru: 'Možda Vučić sjedne upravo na njega'

Odluka da se Hrvatski sabor 19. studenog iznajmi Europskoj pučkoj stranci je skandalozna, ocijenio je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić s kolegama iz Srpske narodne stranke jer je i on član EPP-a. Zato planira "braniti" svoje mjesto u sabornici taj dan.

- Očekuje se da će dan nakon obljetnice pada Vukovara boraviti u Saboru, možda sjedne upravo na moje mjesto, no na mojoj klupi uvijek stoji plakat "Blokada Srbije", a stajat će i kasnije i to je poruka koju dajem i premijeru Plenkoviću i Vučiću. Toga dana namjeravam doći u Sabor, a pozivam i ostale kolege da učine isto. Namjeravam sjesti na svoje mjesto, za to mjesto imam izborni legitimitet, nemaju ga Vučić, Merkel ni ostali koji namjeravajući doći – kazao je Hrvoje Zekanović.

Sabor je, nastavlja, ishodište hrvatske politike i mora imati najveći dignitet, a iznajmljivanjem se taj dignitet ruši.

- Sabor se ne može i ne smije iznajmljivati, jer dolazimo u poziciju da ga bilo tko, bilo kada i za bilo koju namjenu iznajmi. Po kojim će se kriterijima to raditi? Svatko tko ima 35 tisuća kuna u džepu može sutra zauzeti sabornicu. EPP će u Zagrebu imati izborni kongres na kojemu se i naš premijer nada da će biti izabran na neku visoku dužnost – kaže. Problematično mu je i da je saborsko Predsjedništvo odluku o iznajmljivanju donijelo jednoglasno, suzdržan je bio samo Mostov Božo Petrov.

Osvrnuo se i na aktivnosti Jelene Veljače vezano uz nasilje nad ženama te ustvrdio kako bi ona trebala dići glas i za silovane vukovarske žene.

- Naravno da bi trebala, no Veljača i njezina ekipa nikada nisu ni riječ rekle o tome, nisu došle ni na prosvjed u Vukovaru kad se govorilo o ženama žrtvama silovanja, ratnog zločina. Oni očito imaju dvostruka mjerila, zapravo se radi o političkoj agendi, poručujem joj da se kandidira za predsjednicu, to je ono što ona želi – poručuje.