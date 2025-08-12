Stižu burne rekacije na Buljevu objavu o Torcidi: 'Skupljaš političke poene, nije li te makar malo sram?'

Mostovac i gradonačelnik Sinja Miro Bulj danas je na svom Facebooku profilu napisao objavu koja je izazvala lavinu reakcija, a u kojoj je stao u obranu Torcide nakon mimohoda u Kninu. "Predstavnici braniteljskih udruga napadaju Torcidu zbog mimohoda u Kninu jer nisu istakli službenu zastavu Republike Hrvatske i jer je dominirala zastava HOS-a i da nije bilo zastava drugih brigada", napisao je. "Torcida i navijači su bili pod zastavom HOS-a jer se ona najviše napada i iz čistog bunta, a ne jer smatraju da je zasluga HOS-a veće od zasluga ostalih brigada. Svi znaju koje su brigade sudjelovale u Oluji."

"Čitam Jandrokovićeve izjave i vidim ovo priopćenje udruga i Nazora pa mi se čini da Plenković povlači ručnu jer bi ovo buđenje naroda moglo ugroziti komunističku mladunčad koja vodi HDZ i koja je izdala sve vrijednosti o kojima pjeva Thomposon", nastavio je Bulj.

"Oni samo iskazuju bunt prema onima koji pljuju po svemu što ima veze s Domovinom kao i onima kojima je Domovina na usnama, a izdali su sve naše vrijednosti!", tvrdi gradonačelnik Sinja.

Reakcije u komentarima bile su burne. "Od ovakvog bunta nema koristi. Gdje je bunt na cijene? Gdje je bunt na umirovljenike koji nemaju od čega živjeti? Gdje je bunt na iseljenost? Gdje je bunt na klanje svinja? Gdje je bunt na afere? Gdje je bunt na silovatelje na položajima? Gdje je bunt na ubojice? Gdje je bunt na pravosuđe? Ako je ovo bunt kako nazivate sutnju na sve?", napisao je jedan od korisnika.

"Skupljaš političke poene umjesto da pojasniš kao pripadnik gardijske brigade doprinos u obrani i oslobađanju hrvatske gardijskih brigada i hos-a. Svakako da hos ima doprinosa, ali tak doprinos je neznatan prema doprinosu gardijskih brigada. Mijenjaš povijest, doslovno pljuješ po svojim suborcima i od Thompsona pjevača, radiš heroja, a od Hos-a, samo radi vlastite promocije radiš najznačajnijom hrvatskom postrojbom u Domovinskom ratu.

Nije li te makar malo sram??? Ne, ne radi se o nama gardistima, radi se o našoj /mojoj djeci. Oni su od mene i nas učili da su gardijske brigade dale najveći doprinos u ratu, sto je činjenica, a i sam to znas… I sad smo prema tebi lažljivci , a HOS i thosmpson najveći heroji. Koliko glasova dođe obraz, Miro Bulj?????", dodaje drugi.

"Daj čovječe stani na neki tvrdi kamen,osloni se, razmisli jeli to tvoj posao,drži se svojih obaveza kao gradonačelnik, ispunjavaj,što si obećavao,ovako sve što radiš izgleda, kao da radi neki radikul, pa čovječe to ti je drugi mandat, jesi li što naučio?", ljutili su se njegovi pratitelji.

"Evo mene zanima, gospodine Bulj, zašto se toliko forsira taj “za dom spremni” i HOS ????? Zar su oni jedini koji su branili Hrvatsku ???? Zar oni jedini zaslužuju pažnju ???? Evo. Bitnija je zastava HOS-a od zastave Republike Hrvatske za koju je život dalo preko 15.000 ljudi u Domovinskom ratu. Ne razumijem. Molim objašnjenje."

"Moj Miro đaba sve kad neznate što je ispravno! Hrvatska zastava mora biti na čelu pa iza može ostalo! Ovako ste se posrali na sve hrvatsko."

"Ljudi moji, Bulj je muljator. najprije je HDZ mislio prigrliti desnicu sebi (slikanje Plenkija S Thompsonom), ali su vidjeli da im ne koristi ta ustašija i da srljamo u izolaciju, sad vraćaju duha u vrč i odmiču se od ustašije. Vratili se u HDZ-u na Franjine postavke! Jer Tuđman je znao da ako budemo ustašija da se nikad nećemo osloboditi Jugoslavije. Pa i on i drugi povjesničari su pisali da su srbijanske tajne službe podvalili ustaštvo i ZDS Hrvatskoj, a sve kako nas svijet ne bi priznao i kako bi se pokazale istinitima tvrdnje Srba da će Hrvatska biti nova NDH. A budale iz desnice prigrlile taj narativ i skoro su upropastile stoljetni san o našoj državi koju danas imamo. ALi Franjo je bio pametan i sheba je Srbe i tajne službe, rekao je da smo antifašisti, Hrvati... A šta se tiče današnjeg trenutka: sad u sve upada Bulj, želi sad sebi par postotaka te neželjene i od HDZ-a i svakog normalnog odbačene radikalne desnice kako bi opet ušao u Sabor i profitirao, briga njega za HOS, on misli samo na sebe. Dozovite se pameti, dobili smo rat. imamo našu Hrvatsku, u EU smo, NATO-u, sjedimo za velikim stolom s velikima, nikad više Velike Srbije. Nedajmo da nas Buljavi zavadi, živomo u našoj Hrvatskoj u miru sa sobom i svima! Živili naši branitelji, živila Oluja, ali bez naci pozdrava. Sretno, čuvajte se i budite pametni", zaključio je jedan korisnik.

Bilo je i onih koji su stali na stranu Bulja i u komentarima iskazali svoju podršku. "Gospodin Miro Bulj bravo, sve rečeno", "Bravo Miro", rekli su neki jednostavno.

"Ako dakle dragovoljcu, pripadniku 4. brigade to ne smeta, zašto se onda ovi bune? Osobno mislim da se ni jedan pravi dragovoljac i gardist, ne buni, nego mu je srce veliko ko planina."

"Sve dobro sve rečeno brate, istina da su udruge stavljene pod čizmu vlasti i da ne smiju prnuti bez njihova naloga,naẓ̌alist istina,svaka čast Torcidi", pohvalio je mimohod jedan od komentatora.