OBJAVLJENI DETALJI NESREĆE

Kaos usred noći na A2: Slovenac vozio suprotnim smjerom kroz radove, auto planuo nakon sudara

Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Anja Perić/Hina
16.05.2026.
u 17:39

Nesreća se dogodila nešto nakon ponoći na dionici gdje se zbog radova promet odvijao dvosmjerno

Na autocesti A2 kod Velike Vesi u noći na subotu ozlijeđeno je troje ljudi u prometnoj nesreći koju je izazvao 57-godišnji slovenski državljanin obijesnom vožnjom u suprotnom smjeru, izvijestila je policija u subotu.

Nesreća se dogodila nešto nakon ponoći na dionici gdje se zbog radova promet odvijao dvosmjerno. Vozač iz Slovenije kretao se iz smjera Zagreba prema Krapini, no kod Galovca Začretskog nije se vratio u desnu prometnu traku, već je zaobišao signalizaciju i nastavio voziti zabranjenim smjerom, istaknuli su iz policije.

Frontalno se sudario s automobilom kojim je iz suprotnog smjera propisno upravljala 48-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Nakon sudara automobil slovenskog državljanina izletio je s kolnika, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se, dok je drugi automobil također završio izvan ceste nakon udara u ogradu.

Požar na vozilu ugasili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Krapina. Lakše su ozlijeđeni 57-godišnji vozač iz Slovenije, 57-godišnja putnica iz njegova vozila te 48-godišnja vozačica iz Bosne i Hercegovine.

Zbog nesreće je promet na autocesti A2 između Svetog Križa Začretja i Krapine bio zatvoren u oba smjera od 00,17 do 4,20 sati te se odvijao obilaznim pravcima. Policija je nakon kriminalističkog istraživanja utvrdila da je slovenski državljanin počinio kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu te će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
