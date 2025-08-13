Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
13.08.2025. u 08:24

Očito je vrh HDZ-a zaključio da mu se usijana društvena atmosfera uz koju se pokušao "prišlepati" ipak neće isplatiti. Da bi mu zapravo mogla nanijeti štetu

Dobro je bilo dok su "za dom spremni" vikali zastupnici sa saborske govornice ili potpredsjednik Vlade na Thompsonovu koncertu, ali kad je to počela uzvikivati i poslovično umjerena Torcida, vrag je odnio šalu. Zvuči blesavo, ali upravo takva izokrenuta logika ponuđena nam je jučer kroz odabir trenutka u kojem je niz društvenih aktera, od veteranskih udruga do HDZ-ova gradonačelnika Dubrovnika, krenuo prozivati navijačke skupine za forsiranje vrijednosti koje, kažu, nisu ni demokratske ni slobodarske.

Ali, gdje su ti ljudi bili proteklih mjesec dana? Zar nisu vidjeli da su se među Thompsonovom publikom u Zagrebu i Sinju nosile crne majice i zastave s HOS-ovim obilježjima, a da se baš nitko nije sjetio istaknuti oznaku Tigrova, Pauka ili neke druge proslavljene ratne postrojbe, što im sada toliko smeta na navijačkom mimohodu u Kninu? Tada nam se tumačilo da je čitava ta ikonografija odraz poštovanja mladeži prema obiteljskim, domovinskim i vjerskim vrijednostima, a da su oni koji u tome vide išta sporno glasna manjina koja nema što drugo raditi doli provocirati društvene podjele. "Nemojmo dopustiti da nam drugi nameću svoje istine", grmio je tada predsjednik Sabora, nazivajući kritičare ikonografije koja je pratila Thompsonove koncerte ljudima površnog, osuđivačkog, totalitarnog mentalnog sklopa. Što se, dakle, u međuvremenu dogodilo?

Ključne riječi
HDZ Torcida HOS Za dom spremni

Komentara 10

Pogledaj Sve
SO
sokolic
08:39 13.08.2025.

Duh komunizma nikako da se vrati u bocu

OL
olujasviholuja
08:45 13.08.2025.

Što bi trebali nositi? Crvene majice sa slikom zločinca JBT.

Avatar Mementomori
Mementomori
09:07 13.08.2025.

Hahahahaha "poslovočno umjerena Torcida" ahahaha 🤣🤣🤣 E nek i ovo pročitah sad se mogu bacit u more 😂 Tjednima nam već, mediji i jugoljevica, skaču po glavama zbog Thompsona, HOS-a i zds. Ovaj put ne treba odstupiti ni za milimetar!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dubrovnik: Gostovanje Kralja Leara u izvedbi kazališta Ulysses
Premium sadržaj
BRANIMIR POFUK

Što mi je o ljubavi prema Hrvatskoj, na njen veliki praznik, na Brijunima došapnuo Shakespeareov i Šerbedžijin 'Kralj Lear'

Mnogi su mu godinama poručivali da ode, a Rade Šerbedžija, skupa sa svojom malom biološkom i velikom umjetničkom obitelji je ostajao i ostao. Nije se odrekao jezika, pozornice, publike ni prostora na kojem je odrastao, iz godine u godinu ustrajno dajući svoj veliki doprinos kulturi i jeziku svoje domovine, na način koji nas čini ponosnima pred čitavim svijetom

Učitaj još