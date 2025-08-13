Dobro je bilo dok su "za dom spremni" vikali zastupnici sa saborske govornice ili potpredsjednik Vlade na Thompsonovu koncertu, ali kad je to počela uzvikivati i poslovično umjerena Torcida, vrag je odnio šalu. Zvuči blesavo, ali upravo takva izokrenuta logika ponuđena nam je jučer kroz odabir trenutka u kojem je niz društvenih aktera, od veteranskih udruga do HDZ-ova gradonačelnika Dubrovnika, krenuo prozivati navijačke skupine za forsiranje vrijednosti koje, kažu, nisu ni demokratske ni slobodarske.



Ali, gdje su ti ljudi bili proteklih mjesec dana? Zar nisu vidjeli da su se među Thompsonovom publikom u Zagrebu i Sinju nosile crne majice i zastave s HOS-ovim obilježjima, a da se baš nitko nije sjetio istaknuti oznaku Tigrova, Pauka ili neke druge proslavljene ratne postrojbe, što im sada toliko smeta na navijačkom mimohodu u Kninu? Tada nam se tumačilo da je čitava ta ikonografija odraz poštovanja mladeži prema obiteljskim, domovinskim i vjerskim vrijednostima, a da su oni koji u tome vide išta sporno glasna manjina koja nema što drugo raditi doli provocirati društvene podjele. "Nemojmo dopustiti da nam drugi nameću svoje istine", grmio je tada predsjednik Sabora, nazivajući kritičare ikonografije koja je pratila Thompsonove koncerte ljudima površnog, osuđivačkog, totalitarnog mentalnog sklopa. Što se, dakle, u međuvremenu dogodilo?