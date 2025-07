Zbog upada u školu s nožem optužen 20-godišnjak, terete ga za 55 kaznenih djela, među kojima je i teško ubojstvo

Jedno teško ubojstvo, četiri pokušaja teškog ubojstva - od kojih je jedno počinjeno na podmukao način, a tri i na podmukao način i na štetu posebno ranjivih osoba - i 50 povreda djetetovih prava, stavljaju se na teret 20-godišnjaku, protiv kojeg je ŽDO Zagreb, pola godine od tragedije u školi u Prečkom, podigao optužnicu. Zajedno s podizanjem optužnice, tužiteljstvo je tražilo da se 20-godišnjaku produlji istražni zatvor u kojem je od uhićenja, a Županijski sud u Zagrebu je o tome odlučivao u ponedjeljak te mu je produljio istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i teških okolnosti počinjenja djela. Optuženi mladić od uhićenja boravi u Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS).

Prema optužnici, 20-godišnjaka se tereti da je 20. prosinca 2024. u 09.32, u vrijeme nastave došao do osnovne škole zagrebačkom naselju Prečko, jer je, kako navodi tužiteljstvo, imao unaprijed stvorenu namjeru da ubije djecu i djelatnike škole. Što ga je motiviralo na taj sumanuti čin, nije poznato, no poznato je da je bio bivši učenik te škole. U optužnici se navodi da je 20-godišnjak bio svjestan da je riječ o maloj djeci, koja se nisu u stanju fizički oduprijeti. Nakon što je ušao u školu nožem je nasrnuo na učiteljicu i djecu. Učiteljica je pokušavala obraniti djecu, pri čemu su ona i troje djece bili teško ozlijeđeni, dok je jedno dijete, na žalost, ubijeno. Tom napadu je svjedočilo 50-ero prestravljene djece, pa je 20-godišnjak optužen i za povredu njihovih prava.

Nakon sumanutog napada, 20-godišnjak je pobjegao u obližnji Dom zdravlja, gdje se i sam pokušao ubiti, no u tome su ga spriječili policajci koji su provalili u Dom zdravlja te su ga uhitili. Taj događaj je lani šokirao javnost, a majka sada optuženog 20-godišnjaka tada je medijima ispričala kako je on imao problema s mentalnim zdravljem te je trebao biti, no nije bio, hospitaliziran. S obzirom na to da tužiteljstvo ne navodi da će se 20-godišnjaku suditi prema Zakonu o osobu s duševnim smetanjama, očito je psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno da je ubrojiv, odnosno da je je sposoban za suđenje, koje će vjerojatno, zbog njegove dobi i velikog broja maloljetnih žrtva, jednom kada počne, biti zatvoreno za javnost.

Kada je lani istraga bila pokrenuta sumnjičio se za 4O povreda djetetovih prava, no istraga je bila proširivana te je na koncu optužen za ukupno 55 kaznenih djela.