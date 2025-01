Uvedena nova pravila za sve škole: Zapošljavaju se djelatnici za sigurnost, roditelji dolaze po rasporedu...

Nikada teže neće zvnoniti zvona kao sutra, prvog dan drugog polugodišta ove školske godine i neka nikada više tako teško ne zvone. Ne ignorirajući i ne zaboravljajući tragičan događaj u zagrebačkoj školi Prečko, drugo polugodište za svu djecu osnovnih i srednjih škola mora proteći u miru – to je obveza ne samo nastavnika, profesora i učitelja u školama, nego i roditelja u pripremi polaska u školu.

Psiholozi će savjetovati – sada više nego ikada potrebne su metode koje potiču zajedništvo, brigu jednih za druge i mnogo razgovora. I dok se takve metode odvijaju u učionici, vrata svih škola Hrvatske od sutra pa nadalje moraju biti zaključana. Novo je to pravilo usvojeno tijekom praznika uz druge kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere koje se uvode radi sigurnosti djece u školama, a koje među ostalim uključuju i potpuno drugačiji ulazak roditelja u škole, kao i mogućnost zapošljavanja djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu.

I nisu možda najbolje i ne bi svakako trebale ostati jedine mjere koje se uvode, ali su, pokazala je to tragedija jednog izgubljenog dječjeg života i nekoliko ugroženih, nužne. Nužne jer kada se i ranije pokušalo uvesti pravilo zaključavanja, roditelji su bili ti koji su se tome protivili. Sada roditelji i nastavnici moraju usvojiti novo pravilo – međusobno zajedništvo, toleranciju i suradnju, kako bi ih mogla usvojiti i sama djeca. Jer više prilika nemamo – i jedan izgubljen život je previše. Na tome putu, naročito u školi u kojoj se tragedija i dogodila, bit će djece koju će strah paralizirati i zbog kojeg će poželjeti izbjegavati školu, a takva djeca upravo u kući pa onda i školi moraju dobiti potporu jer izbjegavanje odlaska u školu neće riješiti ništa.

– Ako dijete pokazuje otpor prema odlasku u školu, potrebno je prvo pokazati razumijevanje za njegove osjećaje te normalizirati strah i zabrinutost. Važno je s ovim korakom ne žuriti, već stvarno pokazati djetetu da ga čujemo i razumijemo. Nakon toga potrebno je djetetu postaviti granicu da je odlazak u školu obveza i da ne može izabrati ostati kod kuće. Važno je ohrabriti suočavanje i podsjetiti da izbjegavanje odlaska u školu ne pomaže u tome da se lakše nosimo sa strahom, već otežava jer se strah samo povećava. Ono što se može izabrati jesu različiti načini kako se odlazak u školu djetetu može olakšati: s kim u školi može razgovarati kada mu je teško, koje načine samoumirivanja može koristiti, što želi raditi nakon nastave i drugo. Na ovaj način podsjećamo dijete na ono što može kontrolirati i o čemu može odlučivati – poručili su iz Zagrebačkog psihološkog društva. Vodeći se upravo tim savjetom psihologa i stručnjaka, sutra će i nastava u zagrebačkoj osnovnoj školi u kojoj se dogodila tragedija započeti bez ikakve odgode – učionicu u kojoj se sama tragedija dogodila učenici neće koristiti niti će u nju zalaziti, a svi iz te škole, kao i iz drugih škola, na raspolaganju imaju stručnjake psihologe kojima se, kad god osjete potrebu, mogu javiti rezervirajući svoj termin. Takva je uputa još jednom odaslana svim roditeljima škole u kojoj se dogodio tragičan slučaj.

Među novim propisanim pravilima jest i obveza svake škole za formiranje školskog sigurnosnog tima u čiji se rad uključuje ravnatelj, pedagog/psiholog, učitelji/nastavnici i drugi radnici te predstavnici roditelja, a koji će na redovitim sastancima analizirati potencijalne sigurnosne prijetnje i evaluaciju sigurnosnih mjera. Na sastanke sigurnosnog tima mogu biti pozvani predstavnici osnivača školske ustanove, policije, civilne zaštite, socijalnog rada, zdravstva i drugih relevantnih dionika. Dva puta godišnje sve će škole, neovisno o tome gdje se nalazile i koliko imale učenika, među ostalim morati provoditi simulacije evakuacije i drugih kriznih situacija, a u takvim vježbama trebaju sudjelovati i roditelji.

Svi roditelji, kao i zaposlenici škola više nego ikada trebaju u bilo kakvoj potpori sigurnosti inzistirati upravo na adresi lokalnih samouprava koje su zadužene za škole na njihovu području. Dakle, gradonačelnici i načelnici ne mogu niti smiju bježati od odgovornosti poduzetih mjera sigurnosti na svom području – štoviše, njihova neuključenost ili izbjegavanje obveza izravna je odgovornost u potencijalnoj ugrozi sigurnosti. Svaka školska ustanova u suradnji s osnivačem u obvezi je, u roku od 90 dana, izraditi Procjenu postojećeg stanja i analizu rizika na temelju koje će se izraditi Plan sigurnosti školske ustanove, odnosno definirati mjere sigurnosti i zaštite školske ustanove. U suradnji sa svojim osnivačem škola može osigurati i druge sigurnosne mjere, primjerice postavljanje videonadzora ili sustava za kontrolu pristupa.

Sigurnosni tim

Protokolom je definirana i češća i aktivnija suradnja s policijom. Tako će svaka škola u suradnji s policijom, kao i roditeljima, a zbog problema ili ugroze s kojima se suočava odlučiti želi li zaposliti djelatnika za sigurnost. Takvo novo radno mjesto podrazumijeva poslove zaštite osoba i imovine od protupravnog ponašanja (otključavanje i zaključavanje škole, obilazak, pregled ispravnosti videonadzora, sustava i uređaja, rasvjete, provjera identiteta osoba i dr.); zaštite od požara i eksplozija, provjeru prohodnosti evakuacijskih putova i izlaza te evakuacija i spašavanje, zaštitu podataka i informacija. Ta će osoba među ostalim upozoravati i na neprihvatljivo ponašanje, sprječavati sukobe među učenicima. Sve škole u Hrvatskoj imaju pravo i dopuštenje za zapošljavanje takve osobe, no svaka škola sama mora pokrenuti zahtjev za zapošljavanje.

Roditelji također moraju poštovati nova pravila u svakoj hrvatskoj školi – prilikom dolaska na informacije obvezni su poštovati raspored koji objavljuje škola. Za održavanja roditeljskog sastanka razrednik prisutne roditelje dočekuje isključivo na ulazu školske ustanove i vodi do učionice, a nakon završetka roditeljskog sastanka razrednik prati roditelje do izlaza. Roditelji i svi koji dolaze u školu i po zakazanom terminu moraju na ulazu predočiti osobni dokument s fotografijom, a ako to odbiju u škole neće moći ući.

