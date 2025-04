Rast će cijene omiljenih brendova: Evo koliko će koštati tenisice koje najviše vole Hrvati

Vodeći američki brendovi poput Nikea godinama su pokušavali smanjiti ovisnost o kineskim tvornicama zbog rastućih političkih napetosti između Washingtona i Pekinga, no nove carine sada prijete opskrbi iz jugoistočne Azije, uključujući trenirke i tenisice. Dionice Nikea (NKE.N), Adidasa (ADSGn.DE) i Pume (PUMG.DE) naglo su pale nakon što su Vijetnam zahvatile carine od 46%, Kambodžu 49%, Bangladeš 37%, a Indoneziju 32%, dok je Trump dodatno povećao carine na Kinu za 34 postotna boda, uz već postojeće carine od 20%. „Tvrtke koje su godinama naporno radile na smanjenju ovisnosti o Kini oslanjajući se na zemlje poput Vijetnama upravo su doznale da zapravo nema mjesta za bijeg“ rekao je analitičar BMO Capital Marketsa Simeon Siegel.

Dionice brze mode H&M-a (HMb.ST), koji se uglavnom opskrbljuje iz Kine i Bangladeša, pale su za 5%, dok su dionice američkih maloprodajnih divova Amazona (AMZN.O) i Targeta (TGT.N) pale za 8%, odnosno 10%. Analitičarka Bernstein Aneesha Sherman rekla je kako bi brendovi poput On Holdinga, čije tenisice koštaju 150 dolara i ciljaju imućnije kupce, mogli lakše podići cijene bez utjecaja na prihode. „Za sve ostale, kratkoročna strategija ublažavanja vjerojatno će biti pokušaj ponovnog pregovaranja s dobavljačima i proizvođačima kako bi se bol ravnomjernije rasporedila duž cijelog opskrbnog lanca“ dodala je Sherman, piše Reuters.

Prema izračunima profesora Sheng Lua sa Sveučilišta Delaware, nove carine povećat će prosječnu američku carinu na uvoz odjeće s 14,5% u 2024. na 30,6%. Na temelju uvoznih vrijednosti iz 2024., to bi rezultiralo s 26 milijardi dolara carina na odjeću – više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu, rekao je Lu. Trgovci vjerojatno neće moći u potpunosti nadoknaditi ove carine, jer bi samo za ublažavanje utjecaja carina na Vijetnam bile potrebne korekcije cijena od 10% do 12%, prema analitičarima iz UBS-a. „S dodatnim carinama koje se predlažu u drugim ključnim azijskim izvorima, scenarij prebacivanja proizvodnje sada izgleda puno manje izvediv, čime se smanjuje broj učinkovitih opcija za ublažavanje posljedica“, dodali su analitičari UBS-a.

Primjerice, tenisice Nike Air Force 1 07 sada u Hrvatskoj koštaju 119 eura, a nakon poskupljenja od do 10 do 12 posto mogle bi koštati od 131 do 133 eura, a ista cijena bit će i popularnih tenisica Nike Dunk. Tenisice Nike Air Max 270 sa 159 eura skočit će na 175 do 178 eura, dok će cijena modela Nike Pegasus 41 skočiti sa 139 eura na 153 do 156 eura. Ove 'nove' cijene su informativne, a izračun smo radili na temelju trenutačnih cijena ovih modela tenisica u najpopularnijim online trgovinama.

Međunarodna federacija proizvođača odjeće, koja predstavlja proizvođače iz 40 zemalja, nazvala je carine „velikim šokom.“ „Na kraju, netko će morati platiti cijenu“, priopćila je u izjavi. Nike je u svojoj financijskoj godini 2024. proizveo polovicu svoje obuće i oko 30% odjeće u Vijetnamu, dok se Adidas prošle godine oslanjao na tu zemlju za 39% obuće i 18% odjeće. Dionice Nikea pale su za oko 10% na najnižu razinu od 2017., dok je Adidas pao 11%, a Puma oko 10%. Konkurentski proizvođači sportske opreme, uključujući Lululemon (LULU.O), Skechers (SKX.N), Under Armour (UAA.N), Deckers (DECK.N) i On pali su između 11% i 17%.

Nike i Adidas nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, dok su iz On-a izjavilio da „neprestano prate razvoj situacije.“ Puma je rekla kako procjenjuje situaciju i da će „brzo reagirati.“ „Neke bi tvrtke možda mogle promijeniti mjesto proizvodnje za američko tržište, ali to obično traje godinama, a ne danima“, rekao je Brian Jacobsen, glavni ekonomist u Annex Wealth Managementu. „Cijene bi mogle porasti, potrošači bi mogli posustati, troškovi će rasti. Nije to lijepa slika za profitne marže.“

