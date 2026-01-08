Naši Portali
'NE BI BILA KLASIČNA INVAZIJA'

Kako bi izgledao napad SAD-a na Grenland? Pitali smo AI, evo kako ga je opisao

Military drills in Greenland
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
08.01.2026.
u 09:40

"Politička cijena bila bi golema: ozbiljna kriza NATO-a i gubitak međunarodnog povjerenja", odgovorio je ChatGPT

Američki predsjednik Donald Trump želi da Grenland postane dio teritorija SAD-a, a pritom ne isključuje uporabu vojne sile kako bi to postigao. S obzirom na to da se sve više spominje mogućnost pokušaja preuzimanja, pitali smo umjetnu inteligenciju kako bi izgledao napad SAD-a na Grenland. Platforma ChatGPT odgovorila nam je kako bi to bio "iznimno nerealan i politički apsurdan scenarij." Napominje kako je Grenland autonomni teritorij Danske te da su SAD i Danska saveznici. Uz to, kaže kako SAD već ima vojnu prisutnost na Grenlandu, odnosno baze i radarske sustave. Odgovor u nastavku prenosimo u cijelosti. 

"1. Ne bi izgledalo kao klasična invazija - Ne bi bilo masovnih iskrcavanja, velikih kopnenih operacija i bombardiranja gradova. Grenland ima vrlo malo stanovnika, ogromnu površinu pod ledom i minimalnu infrastrukturu. Klasični rat tamo nema smisla.

2. Fokus bi bio samo na ključnim točkama - U teoriji, interes bi se sveo na aerodrome, luke, komunikacijsku i radarsku infrastrukturu i već postojeće vojne objekte. Ne bi postojala potreba za 'osvajanjem teritorija' - većina Grenlanda je nenaseljena.

3. Pravi 'prvi korak' bio bi politički, ne vojni - Daleko realniji (i povijesno uobičajen) pristup bio bi diplomatski dogovori, sigurnosni i obrambeni sporazumi, ekonomski pritisci ili poticaji i suradnja s Danskom i lokalnim vlastima. Drugim riječima: utjecaj bez upotrebe sile.

4. Ako bi se sila ipak koristila (krajnje nerealno) to bilo brzo osiguravanje postojećih baza, kontrola zračnog i pomorskog prostora, minimalna i vrlo ograničena uporaba sile i gotovo nikakav stvarni otpor. No politička cijena bila bi golema: ozbiljna kriza NATO-a i gubitak međunarodnog povjerenja.

5. Zašto se Grenland uopće spominje? Zbog strateške pozicije u Arktiku, radarskih sustava za rano upozorenje, prirodnih resursa i novih pomorskih ruta zbog topljenja leda. Zato je Grenland geopolitički važan, ali ne kao mjesto za rat, nego za suradnju i nadmetanje utjecajem", odgovorio je ChatGPT. 
ChatGPT umjetna inteligencija SAD Grenland

