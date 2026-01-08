Na dva automobila utvrđeno čak 27 tehničkih nedostataka! Policija ih odmah isključila iz prometa

Policija je u Varaždinskoj županiji zaustavila dvojicu vozača čija su vozila imala ukupno čak 27 tehničkih nedostataka! Jučer oko 13,15 sati u Koprivničkoj ulici u Varaždinu zaustavljeno je osobno vozilo kojim je upravljao 24-godišnjak. Kako se prilikom kontrole posumnjalo u tehničku neispravnost vozila, prepraćeno je na izvanredni tehnički pregled tijekom kojeg je utvrđeno 12 većih nedostataka, pa je vozilo isključeno iz prometa.

Protiv 24-godišnjaka slijedi podnošenje prekršajne prijave zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Petnaestak minuta ranije u Ulici Rudolfa Fizira u Ludbregu policijski službenici zaustavili su u Ludbregu automobil kojim je upravljao 51-godišnjak. Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeno je 10 većih i pet manjih nedostataka, zbog čega je i to vozilo isključeno iz prometa, a protiv vozača podići će se prekršajne prijava.