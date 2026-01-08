Naši Portali
PODIGNUTE PREKRŠAJNE PRIJAVE

Na dva automobila utvrđeno čak 27 tehničkih nedostataka! Policija ih odmah isključila iz prometa

Zagreb: Radi srušenih stabala zatvorena je Sljemenska cesta
Autor
Ivica Beti
08.01.2026.
u 10:06

Petnaestak minuta ranije u Ulici Rudolfa Fizira u Ludbregu policijski službenici zaustavili su u Ludbregu automobil kojim je upravljao 51-godišnjak

Policija je u Varaždinskoj županiji zaustavila dvojicu vozača čija su vozila imala ukupno čak 27 tehničkih nedostataka! Jučer oko 13,15 sati u Koprivničkoj ulici u Varaždinu zaustavljeno je osobno vozilo kojim je upravljao 24-godišnjak. Kako se prilikom kontrole posumnjalo u tehničku neispravnost vozila, prepraćeno je na izvanredni tehnički pregled tijekom kojeg je utvrđeno 12 većih nedostataka, pa je vozilo isključeno iz prometa.

Protiv 24-godišnjaka slijedi podnošenje prekršajne prijave zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Petnaestak minuta ranije u Ulici Rudolfa Fizira u Ludbregu policijski službenici zaustavili su u Ludbregu automobil kojim je upravljao 51-godišnjak. Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeno je 10 većih i pet manjih nedostataka, zbog čega je i to vozilo isključeno iz prometa, a protiv vozača podići će se prekršajne prijava. 
Udar nakon Nove godine: Registracija auta skuplja i do 60 posto, mnogi ostali zatečeni
