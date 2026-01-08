Naši Portali
PRVA SJEDNICA U NOVOJ GODINI

USKORO UŽIVO Hrvatska Vlada danas odlučuje o novoj pomoći Ukrajini

Zagreb: Vlada RH na sjednici s temom rebalansa proračuna
Davorin Visnjic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.01.2026.
u 10:03

137. sjednica Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Danas će se održati prva sjednica Vlade Republike Hrvatske u novoj godini na kojoj će ministri raspravljati o nizu aktualnih tema. Sjednica će se održat u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Među točkama dnevnog reda, između ostalog, naći će se prijedlog odluke o upućivanju pomoći Ukrajini te prijedlog zaključka o pružanju tehničke potpore energetskom sustavu Ukrajine.

Sjednica Vlade Vlada RH

