U POREČU

Zbog teških ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći, umrla 84-godišnja pješakinja

26.10.2025.
u 14:00

Vozačica se nije kretala dovoljnom sigurnosnom brzinom da se može pravovremeno zaustaviti i propustiti pješake, već je udarila u 84-godišnju pješakinju, koja je također na znak zelenog svjetla stupila na pješački prijelaz.

Zbog teških tjelesnih ozljeda zadobivenih u subotu u prometnoj nesreći, u pulskoj bolnici je umrla 84-godišnjakinja na koju je u petak u Poreču vozilom naletjela 41-godišnja vozačica, izvijestila je u nedjelju istarska policija. Teška prometna nesreća dogodila se 24. listopada oko 13 sati u Poreču kada je 41-godišnja vozačica upravljala automobilom pulske registracijske oznake kolnikom Ulice Maura Gioseffija te je dolaskom do raskrižja s Partizanskom ulicom počela skretati u lijevo dok joj je na semaforu bilo upaljeno zeleno svijetlo.

Vozačica se nije kretala dovoljnom sigurnosnom brzinom da se može pravovremeno zaustaviti i propustiti pješake, već je udarila u 84-godišnju pješakinju, koja je također na znak zelenog svjetla stupila na pješački prijelaz. Zbog zadobivenih ozljeda, pješakinja je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, no tijekom subote je umrla. Protiv vozačice slijedi kaznena prijava zbog sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
