'THE BONE'

VIDEO Golemi američki bombarder sletio u europsku zemlju: Može dosegnuti brzinu od 1450 km/h

B-1s Part Of Airstrikes In Iraq And Syria
Foto: ABACA/ABACA
1/5
Autor
Dora Taslak
06.03.2026.
u 23:22

Bombarder je danas stigao u RAF Fairford u Gloucestershireu, nakon što je britanski premijer Keir Starmer dopustio SAD-u da obrambeno udara po iranskim raketnim objektima s britanskih baza

Jedan od najmoćnijih američkih bombardera sletio je u Veliku Britaniju, uoči mogućeg raspoređivanja prema Iranu. Bombarder B-1 Lancer, poznat kao "the Bone", dug je 44,5 metra, ima raspon krila oko 41 metra te teži 86 tona. Najbrži je bombarder u Ratnom zrakoplovstvu SAD-a, a može dosegnuti brzine i do 1450 km/h. Kako piše Metro, "the Bone" ima posadu od četiri člana te posjeduje napredni radar i GPS sustave za precizno gađanje ciljeva, kao i elektroničke ometače.

"Može brzo isporučiti ogromne količine oružja protiv bilo kojeg protivnika, bilo gdje u svijetu, u bilo koje vrijeme", opisale su ga tako Zračne snage SAD-a. Naime, ranije je korišten u Siriji, Libiji, Afganistanu i Iraku te može nositi do 34 tone oružja i opreme. 

Bombarder je danas stigao u RAF Fairford u Gloucestershireu, nakon što je britanski premijer Keir Starmer dopustio SAD-u da obrambeno udara po iranskim raketnim objektima s britanskih baza. Zapadni dužnosnici potvrdili su još u srijedu da se očekuje dolazak američkih zrakoplova u bazu u nadolazećim danima. Metro navodi kako se sutra poslijepodne u RAF Fairfordu očekuju prosvjedi protiv bilo kakve uporabe baze od strane američkih bombardera.

Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak da će udari na Iran "dramatično eskalirati“, dok je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt danas navela kako bi američka vojna kampanja protiv Irana mogla potrajati čak četiri do šest tjedana. Američki predsjednik Donald Trump ranije je sugerirao da bi sukob mogao trajati oko pet tjedana, prije nego što je upozorio da bi mogao potrajati "daleko duže“.
Velika Britanija Iran bombarder SAD

