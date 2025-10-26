VIDEO Objavljena snimka teške nesreće u Beogradu: Ogromnom brzinom zabio se u auto u kojem je bila cijela obitelj

Tročlana obitelj poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 1 sat u Novom Beogradu, a instagram profil srbija.sad je objavio i snimku udarca na kojoj se vidi kako je na njihov automobil naletio Audi BiH registracija kojim je upravljao mladić (24). Od siline udarca, automobil je udario u semafor i potom se zaustavio. Nakon nesreće vozila su potpuno uništena, a na Audiju su se aktivirali zračni jastuci.

– Vozač Audija, državljanin Bosne i Hercegovine, uhićen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa. Utvrđeno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola u svom organizmu od 1,17 promila – rekao je srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, prenosi Blic.