POGINULA JE TROČLANA OBITELJ

VIDEO Objavljena snimka teške nesreće u Beogradu: Ogromnom brzinom zabio se u auto u kojem je bila cijela obitelj

Foto: Moj Beograd, Instagram/ screensot
VL
Autor
Večernji.hr
26.10.2025.
u 11:18

– Vozač Audija, državljanin Bosne i Hercegovine, uhićen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa. Utvrđeno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola u svom organizmu od 1,17 promila – rekao je srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

Tročlana obitelj poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 1 sat u Novom Beogradu, a instagram profil srbija.sad je objavio i snimku udarca na kojoj se vidi kako je na njihov automobil naletio Audi BiH registracija kojim je upravljao mladić (24). Od siline udarca, automobil je udario u semafor i potom se zaustavio. Nakon nesreće vozila su potpuno uništena, a na Audiju su se aktivirali zračni jastuci.

– Vozač Audija, državljanin Bosne i Hercegovine, uhićen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa. Utvrđeno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola u svom organizmu od 1,17 promila – rekao je srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, prenosi Blic.
Ključne riječi
dačić nesreća Beograd Srbija

Avatar Aurel
Aurel
11:40 26.10.2025.

"Nakon nesreće vozila su potpuno uništena, a na Audiju su se aktivirali zračni jastuci." - a na hyundaiu nisu???

Avatar Aurel
Aurel
11:38 26.10.2025.

i gdje je ta SNIMKA???

DE
Dex
12:18 26.10.2025.

bitno da je alkohol dozbvoljen a radi grama marice ideš u zatvor

Kupnja