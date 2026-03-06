Naši Portali
Komentari
SPREMA SE ZA DUGOTRAJNI RAT?

Trump naredio 'četverostruko veću proizvodnju' oružja s najvećim obrambenim gigantima: Spremaju se rekordne količine

Foto: REUTERS
Autor
Lorena Posavec
06.03.2026.
u 23:26

"Imamo praktički neograničene zalihe streljiva srednje i više srednje razine, koje koristimo, primjerice, u Iranu, a nedavno smo ih koristili i u Venezueli", napisao je Trump

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su najveći obrambeni proizvođači pristali četverostruko povećati proizvodnju oružja koje je nazvao "exquisite class" (izvrsna klasa) nakon sastanka u Bijeloj kući u petak. "Pristali su četverostruko povećati proizvodnju oružja ‘Exquisite Class’ jer želimo, što je brže moguće, dosegnuti najviše razine količine. Proširenje je započelo tri mjeseca prije sastanka, a pogoni i proizvodnja mnogih od tih oružja već su u tijeku", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu. Na sastanku su sudjelovali čelnici tvrtki BAE Systems, Boeing, Honeywell, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman i Raytheon, a novi sastanak zakazan je za dva mjeseca.

Sastanak o vrhunskom, vrlo skupom naoružanju održan je dok Sjedinjene Države i Izrael nastavljaju rat protiv Irana, što je potaknulo odmazdu Teherana. Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je u petak da je vojska pogodila više od 3000 ciljeva unutar Irana otkako je sukob započeo. Trump se u petak ponovno osvrnuo i na zabrinutost zbog američkih zaliha streljiva dok vojska nastavlja obarati iranske dronove i projektile koji dolaze prema regiji.

"Imamo praktički neograničene zalihe streljiva srednje i više srednje razine, koje koristimo, primjerice, u Iranu, a nedavno smo ih koristili i u Venezueli", napisao je Trump. "Ipak, također smo povećali narudžbe na tim razinama". Obrambeni analitičari upozorili su da američka vojska ima ograničen broj presretača koji se ne mogu brzo nadoknaditi, dok rat na Bliskom istoku ulazi u prvi tjedan, piše The Hill. "Mislim da je vrlo zabrinjavajuće koliki bi pritisak to moglo staviti na naše kapacitete presretanja ako ovaj tempo operacija potraje", ranije je za The Hill rekao Joe Costa, direktor programa Forward Defense pri Atlantic Councilu. Dodao je da vojska koristi velike količine presretača sustava Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) i Patriot, kao i projektila SM-2, SM-3 i SM-6 te projektila zrak-zrak AMRAAM.

FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku
1/100
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku sukob na Bliskom istoku napad na Iran proizvodnja oružja oružje SAD Donald Trump

Komentara 6

SM
siki_miki
00:18 07.03.2026.

Bude, ali ne za ovaj rat. Tu ce si debelo isprazniti zalihe i popunjavati ce ih godinama. Bez ostvarenih geopolitickih ciljeva.

DU
Dubokogrlo
00:56 07.03.2026.

pohvali se

Avatar juma
juma
00:16 07.03.2026.

Sve to treba nekako platiti, a jedini način je tiskanje novog novca bez stvarnog pokrića. Zato cijena zlata ide u nebo, samo za godinu dana u dollarima rast od oko 80%. To sve govori o tome kolika je zapravo vrijednost tog smeća. Kada se će se u potpunosti odraziti na ekonomiju i na zivotnu svakodnevnicu, samo je pitanje vremena. Ovo što sad imamo samo je početak.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

