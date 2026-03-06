Trump naredio 'četverostruko veću proizvodnju' oružja s najvećim obrambenim gigantima: Spremaju se rekordne količine

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su najveći obrambeni proizvođači pristali četverostruko povećati proizvodnju oružja koje je nazvao "exquisite class" (izvrsna klasa) nakon sastanka u Bijeloj kući u petak. "Pristali su četverostruko povećati proizvodnju oružja ‘Exquisite Class’ jer želimo, što je brže moguće, dosegnuti najviše razine količine. Proširenje je započelo tri mjeseca prije sastanka, a pogoni i proizvodnja mnogih od tih oružja već su u tijeku", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu. Na sastanku su sudjelovali čelnici tvrtki BAE Systems, Boeing, Honeywell, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman i Raytheon, a novi sastanak zakazan je za dva mjeseca.

Sastanak o vrhunskom, vrlo skupom naoružanju održan je dok Sjedinjene Države i Izrael nastavljaju rat protiv Irana, što je potaknulo odmazdu Teherana. Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je u petak da je vojska pogodila više od 3000 ciljeva unutar Irana otkako je sukob započeo. Trump se u petak ponovno osvrnuo i na zabrinutost zbog američkih zaliha streljiva dok vojska nastavlja obarati iranske dronove i projektile koji dolaze prema regiji.

"Imamo praktički neograničene zalihe streljiva srednje i više srednje razine, koje koristimo, primjerice, u Iranu, a nedavno smo ih koristili i u Venezueli", napisao je Trump. "Ipak, također smo povećali narudžbe na tim razinama". Obrambeni analitičari upozorili su da američka vojska ima ograničen broj presretača koji se ne mogu brzo nadoknaditi, dok rat na Bliskom istoku ulazi u prvi tjedan, piše The Hill. "Mislim da je vrlo zabrinjavajuće koliki bi pritisak to moglo staviti na naše kapacitete presretanja ako ovaj tempo operacija potraje", ranije je za The Hill rekao Joe Costa, direktor programa Forward Defense pri Atlantic Councilu. Dodao je da vojska koristi velike količine presretača sustava Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) i Patriot, kao i projektila SM-2, SM-3 i SM-6 te projektila zrak-zrak AMRAAM.