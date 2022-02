Zbog sankcija vrijednost rublje pala 30 posto. Središnja banka Rusije podigla kamatu - rekordnih 20 posto!

Ruska središnja banka podigla je referentnu kamatnu stopu, koja određuje cijenu zaduživanja i trošak depozita, sa 9,5 posto na čak – 20 posto! To je apsolutni rekord ikad, najveća je vrijednost povijesno bila 17 posto. Objasnili su to "kardinalnom promjenom vanjskih uvjeta za rusko gospodarstvo“



- Naglo povećanje ključne stope dovest će do jednako ozbiljnog povećanja kamatnih stopa na depozite u ruskim bankama, što bi štedišama trebalo nadoknaditi povećane rizike devalvacije i inflacije. To će pomoći u održavanju financijske i cjenovne stabilnosti i zaštiti štednje građana od deprecijacije – napisali su u svom priopćenju centralni bankari Rusije.

Regulator je odluku donio tijekom izvanrednog sastanka zbog kolapsa tržišta nakon ruske vojne operacije u Ukrajini i uvođenja sankcija velikim ruskim bankama i samoj središnjoj banci. Tečajni sastanak regularno se održava 18. ožujka, a Središnja banka Rusije posljednji je put izvanrednu odluku o referentnoj kamatnoj stopi donijela u prosincu 2014. kad je nakon ponoći, usred kolapsa rublje, najavila povećanje stope s 10,5 na 17 posto. Ruska središnja banka poručila je i da će poslovnim bankama osloboditi dio obveznih rezervi kako bi se održala likvidnost na financijskim tržištima, nakon što su nekim ruskim bankama onemogućene transakcije putem globalnog platnog sustava SWIFT.

Istodobno je zbog novih sankcija Europske unije pao tečaj ruske valute za gotovo 30 posto. Trenutačno za jedan dolar treba izdvojiti rekordnih 119 rubalja. Na azijskim burzama u ponedjeljak vlada nesigurnost, pa su indeksi čas u zelenom, čas u crvenom, dok ulagači prate vijesti o ratu u Ukrajini, a cijena se nafte na londonskom tržištu ponovno probila iznad 100 dolara po barelu, nakon pada u petak.

Cijena barela na londonskom tržištu skočila je 5,25 posto, na 103,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 6,1 posto, na 97,15 dolara.

Na tržištima valuta je vrijednost dolara prema košarici valuta porasla jer ulagači traže sigurnu zonu. Dolarov indeks, u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,38 bodova, dok je u petak navečer iznosio 96,60 bodova.