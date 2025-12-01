Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#AFERA HIPODROM
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE MOGAO IZNOSITI OBRANU

Zbog operacije odgođeno suđenje osumnjičenom za ratne zločine

Osijek: Suđenje Željku Travici za ratni zločin
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Igor Vučković/Hina
01.12.2025.
u 11:56

Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao

Na osječkom Županijskom sudu u ponedjeljak je odgođeno suđenje okrivljeniku za ratni zločin protiv zarobljenih hrvatskih branitelja Željku Travici, koji je zatražio odgodu iznošenja obrane zbog zdravstvenih razloga i zakazanog operativnog zahvata. Iako je na današnjem ročištu trebao iznijeti obranu, Travičin odvjetnik Dražen Srb je putem e-komunikacije Sudu dostavio podnesak u kojem navodi da Travica neće moći iznositi obranu, jer je bio na liječničkom pregledu te ima bolove i zakazanu operaciju. Sud je provjerom medicinske dokumentacije utvrdio da je Travici zakazan operativni zahvat za 8. prosinca, a 2. i 5. prosinca dogovoreni su predoperativni pregledi. 

Travica je izjavio kako fizički i psihički danas nije u mogućnosti iznositi obranu te zamolio da obranu iznosi nakon operativnog zahvata. Sudsko vijeće odlučio je odgoditi današnju glavnu raspravu, dok se ne obavi detaljna provjera okrivljenikove medicinske dokumentacije, a iduća će biti zakazana nakon što tu dokumentaciju pregleda i sudski vještak medicinske struke te utvrdi je li Travica sposoban za raspravu i iznošenje obrane. Optužnica Travicu tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne obrane Mirkovci, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta.

Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke Policijske uprave i HOS-a, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.

Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika ove paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak. Okrivljeni Travica je, temeljem Europskog uhidbenog naloga osječkog ŽDO-a uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije, te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.

Franjevački samostan u Vukovaru koji je pretrpio veliku štetu u Domovinskom ratu
Ključne riječi
ratni zarobljenici Željko Travica ratni zločini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja