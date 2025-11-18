Istražitelje je do otkrića Ovčare 1992. dovelo svjedočanstvo preživjelog Zdenka Novaka

Bio je 22. listopada 1992. godine kada je na konferenciji za novinare u Zagrebu Komisija za ljudska prava Ujedinjenih naroda (UNCHR) pod vodstvom Tadeusza Mazowieckog objavila da je na području Ovčare kod Vukovara otkrivena masovna grobnica – mjesto najvećeg pokolja u Europi nakon II. svjetskog rata. U tom trenutku ne otkrivajući preciznu lokaciju, kako prije ekshumacije s lica mjesta ne bi bili uklonjeni dokazi zločina, novinare domaćih i stranih medija jedino su mogli izvijestiti da je istražni tim UN-a grobnicu pronašao na temelju iskaza jedinog preživjelog čiji je intervju dvadeset dana ranije, 2. listopada 1992., objavio zagrebački dnevni list Vjesnik.
DAN SJEĆANJA
Npr. drugarica kekin odaje počast nakon 18. studenog, ona očito prezire taj datum i kako je izjavila: odaje počast "svim civilnim" žrtvama. Hrvatskim vojnicima koji su branili narod i domovinu ne odaje počast, očito je u redu što su odvedeni, mučeni i ubijeni. Nisu branili njenu domovinu (nakaradnu jugu).