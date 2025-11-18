Istražitelje je do otkrića Ovčare 1992. dovelo svjedočanstvo preživjelog Zdenka Novaka

Bio je 22. listopada 1992. godine kada je na konferenciji za novinare u Zagrebu Komisija za ljudska prava Ujedinjenih naroda (UNCHR) pod vodstvom Tadeusza Mazowieckog objavila da je na području Ovčare kod Vukovara otkrivena masovna grobnica – mjesto najvećeg pokolja u Europi nakon II. svjetskog rata. U tom trenutku ne otkrivajući preciznu lokaciju, kako prije ekshumacije s lica mjesta ne bi bili uklonjeni dokazi zločina, novinare domaćih i stranih medija jedino su mogli izvijestiti da je istražni tim UN-a grobnicu pronašao na temelju iskaza jedinog preživjelog čiji je intervju dvadeset dana ranije, 2. listopada 1992., objavio zagrebački dnevni list Vjesnik.