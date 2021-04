Zbog neočekivane žalbe iz Crne Gore zaustavljen dovršetak autoceste do Siska

Hrvatske autoceste d.o.o. objavile su u subotu u Narodnim novinama da se zbog žalbe na dokumentaciju zaustavlja postupak javne nabave za dovršetak autoceste Zagreb – Sisak i prije nego što su ponude za gradnju mogle biti predane. Naime, rok za predaju ponuda, koji je nekoliko puta pomican, je 3. svibnja. No sada se javna nabava prekida.

“Žalba izjavljena protiv izmjene dokumentacije o nabavi sprječava nastavak postupka javne nabave za sve grupe predmeta nabave”, stoji u objavi HAC-a čime se 300 milijuna kuna vrijedna javna nabava na nepoznato vrijeme zaustavlja.

U HAC-u ističu kako zbog postupka koji je u tijeku ne mogu, zasad, komentirati žalbu ni daljnji postupak. No, neslužbeno smo doznali kako je žalbu na dokumentaciju podnijelo jedno odvjetničko društvo u ime tvrtke iz Crne Gore. Ta se tvrtka dosad nije uopće uključivala u tijek javne nabave, iako je od 8. ožujka, kada je natječaj raspisan, pa sve dosad pristiglo više stotina pitanja i zahtjeva za izmjene i objašnjenja opsežne dokumentacije i troškovnika vezanih za gradnju 9,4 kilometra duge dionice autoceste od Lekenika do Siska. Zbog tih je pitanja rok za predaju ponuda sa 7. travnja pomaknut, u nekoliko navrata, na 3. svibnja.

Kada će se postupak natječaja za dugoočekivani završetak te autoceste nastaviti ne zna se te ovisi o brzini kojom će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave o žalbi odlučivati. Procijenjena vrijednost nabave 300 je milijuna kuna plus PDV, a uz 9,4 km dionice do Siska obuhvaća i gradnju kraka 1 čvora Sisak u duljini od 1,47 km do početka spojne ceste za Sisak.

Autocesta Zagreb – Sisak je prvo idejno rješenje dobila je davne 1983., neko vrijeme razmišljalo se o gradnji brze ceste, no ipak je odlučeno da se gradi autocesta. Autocesta A11 počela se graditi 2006. Dionica između Velike Gorice i Buševca puštena je u promet u svibnju 2009. godine, a u travnju 2015. u promet je puštena i dionica autoceste između Buševca i Lekenika. Od tada nije bilo najave nastavka gradnje sve do potresa 29. prosinca kada je premijer Andrej Plenković najavio dovršetak autoceste kao jednu od mjera revitalizacije pogođenog područja. Planirani rok dovršetka radova je 24 mjeseca od dana uvođenja u posao.

Video - Probijen tunel Debeli brijeg