VIDEO Dijelovi A1 prekriveni su snijegom: 'Ne bi mogli voziti da kamion nije ispred nas'

U unutrašnjosti Hrvatske i gorju od jutra pada snijeg koji stvara probleme vozačima. Na autocesti A1 kod Bosiljeva i Maslenice, cesta još uvijek nije u potpunosti očišćena.

- Cesta nije očišćena i sve proklizava. Da kamion nije ispred nas ne bi mogli voziti, rekla nam je čitateljica koja je poslala snimke stanja na cesti oko 12 sati. Dodaje kako je i vidljivost loša zbog magle i snijega koji još uvijek pada.

Na tim je dijelovima autoceste, kako kaže, zbog nepovoljnih uvjeta bilo potrebno voziti brzinom od svega 40 kilometara na sat.

VIDEO Snijeg na autocesti A1 kod Maslenice

Zimski su uvjeti na većini cesta u Lici i Gorskom kotaru uključujući autoceste A1 između Bosiljeva i Maslenice, A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Bosiljeva, državnu cestu DC1 Budačka Rijeka-Slunj-Knin te staru cestu kroz Gorski kotar, DC3 Zdihovo-Stubica-Delnice-Kikovica. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a snijeg nošen jakim vjetrom povremeno pada i u Hrvatskom primorju.

VIDEO Cesta kod Bosiljeva još nije očišćena

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Vozače mole za strpljenje te ističu kako su mogući i zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Najavljena hladna fronta stigla je do Istre, snijeg pada diljem županije, najviše ga u unutrašnjosti istarskog poluotoka, a iako je pokoja pahulja stigla i do Pule, zasad nema zastoja u prometu.

Kiša koja od jutros pada okrenula je na snijeg, i to ne samo u unutrašnjosti poluotoka, temperature zraka osjetno su pale i kreću se između 1 i 3 stupnja, a zapuhala je umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, priopćio je istarski meteoportal Istramet.

Iz Bina Istre upozoravaju vozače na povećan oprez, osobito one koji putuju u smjeru Rijeke. Naime, kako su meteorološke prognoze to i najavile, od jutros na dionici od Lupoglava do Matulja pada obilan snijeg koji otežava promet.

VIDEO Snijeg kod Lučkog: Ceste su čiste

"Pripremili smo se za ove uvjete, trenutno pada snijeg na dionici Lupoglav - Tunel Učka te s kvarnerske strane do Matulja. Mobilizirali smo deset kamiona opremljenih posipačima i ralicama kako bismo svojim korisnicima osigurali što sigurnije prometovanje. Ipak, budući da je riječ je o izvanrednim okolnostima, obilnom snijegu i niskoj temperaturi, pozivamo vozače da ne kreću na put bez zimske opreme, to jest zimskih guma", poručio je voditelj Službe sigurnosti Bina Istre David Stankić.

Prema podatcima istarske policije, zasad se na istarskom ipsilonu nije dogodila nijedna prometna nesreća, a nije bilo ni zastoja u prometu.