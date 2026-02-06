"Poljupci iz Bruxellesa": Epsteinova mreža kontakata u srcu Europe

Osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein tijekom desetljeća je održavao mrežu kontakata u Bruxellesu, dopisujući se s utjecajnim osobama i modnim agencijama o ženama, pokazuju dokumenti.

Najnoviji paket spisa koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa otkriva da je pokojni američki financijer planirao više putovanja u belgijsku prijestolnicu, sjedište najvažnijih institucija Europske unije, te da je između 2010. i 2019. bio u kontaktu s osobama iz toga grada. Nijedan od tih sastanaka nije bio javno objavljen, no elektronička pošta upućuje na niz mogućih posjeta njega i navodnih posrednika.

Epstein, za kojega tužitelji tvrde da je „stvorio golemu mrežu maloljetnih žrtava koje je seksualno iskorištavao”, u više je navrata razmjenjivao poruke o ženama u Europi.

U jednoj razmjeni elektroničke pošte iz 2010. godine, poslanoj Epsteinu, opisuje se žena identificirana kao „Kelly C.”, koju je predstavila briselska „modelska agencija” Casting Factory. Navedene su njezine tjelesne mjere, uz napomenu da ima „vrlo lijep temperament”. Politico nije uspio stupiti u kontakt s Casting Factoryjem, koji više nema aktivnu internetsku stranicu. Posjet adresi povezanoj s tom agencijom, u središtu Bruxellesa u blizini Avenije Louise, otkrio je zgradu koja danas djeluje napušteno.

U toj je prepisci sudjelovao i predstavnik agencije MC2 Model Management, koju je suosnovao Epsteinov dugogodišnji suradnik Jean-Luc Brunel. Brunel je 2022. godine pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji u Parizu, gdje je bio pritvoren pod sumnjom za silovanje maloljetnica i trgovinu djecom radi seksualnog iskorištavanja.

Agencija MC2 danas više ne postoji i nije bila dostupna za komentar. Također 2010. godine Epstein je primio poruku s redigiranim pošiljateljem u kojoj se navodi da se autor „sprema za sutrašnji let” te da će mu „poslati novi broj iz Bruxellesa”. U istočnoj Europi jedna zagrada često se koristi kao skraćenica za smajlić. U drugoj poruci, također s prikrivenog izvora, stajalo je: „nedostaješ mi))))) bisous iz Bruxellesa”. Riječ bisous na francuskom znači „poljupci”.

U još jednoj razmjeni nepoznati pošiljatelj izvijestio je Epsteina da je održao videopoziv sa ženom koja je djelovala „prilično simpatično”, iako joj „nije mogao dobro vidjeti lice”. Ta je žena, za koju se navodi da „čeka vizu”, opisana kao bivša „bookerica u modnoj agenciji (možda ima i druge kandidatkinje?) Mislim da će nakon našeg razgovora dobro funkcionirati.”

Pošiljatelj je potom zatražio dopuštenje za put u belgijsku prijestolnicu. Epstein je odgovorio: „Da, za put u Bruxelles.” Godinu poslije, 2011., Epstein je primio e-poruku od svoje asistentice u kojoj ga obavještava da je „Jean Luc nazvao da vas pozdravi i da vam kaže kako večeras odlazi za Bruxelles”. U poruci nisu navedeni dodatni podaci o pozivatelju.

Jedan od navodnih Epsteinovih posjeta Bruxellesu trebao je trajati svega nekoliko sati. Prema bilješci o rezervaciji koju mu je asistentica poslala u siječnju 2019., namjeravao je vlakom doputovati iz Pariza u pratnji neimenovanih francuskih i ukrajinskih suputnika, stići na kolodvor Gare du Midi oko 17 sati te ponovno otputovati nešto poslije 20 sati. Svrha tog putovanja ostaje nejasna.

Epstein je usto primao niz preporuka za restorane u belgijskoj prijestolnici. Jedan kontakt s redigiranim identitetom naveo mu je da je Belga Queen, elegantno uređen restoran u bivšoj banci u povijesnoj jezgri grada, među „najboljima” u Bruxellesu.

Godine 2019., kada je tadašnji slovački ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčák želio susresti osramoćenog američkog financijera, izjavio je da je rezervirao stol u restoranu La Brasserie des Étangs Mellaerts, luksuznom ugostiteljskom objektu u zelenom predgrađu Woluwe-Saint-Pierre. Restoran nije želio potvrditi POLITICU je li rezervacija doista bila učinjena.

Lajčák je u subotu podnio ostavku na mjesto savjetnika za nacionalnu sigurnost slovačkog premijera nakon što su dokumenti pokazali da je održavao bliske odnose s Epsteinom i nakon njegove presude iz 2008. godine zbog traženja seksualnih usluga od maloljetnice. Lajčák tvrdi da nije učinio ništa nezakonito te kaže da se osjeća kao „budala” što je nastavio kontakt.

„Moj omiljeni restoran bio je L’Idiot Du Village”, rekao je Peter Mandelson, bivši britanski ministar i europski povjerenik od 2004. do 2008., ujedno i čest Epsteinov kontakt, jednom prikrivenom sugovorniku koji je tražio preporuke nakon što je Epstein izjavio da Mandelson dobro poznaje grad. Taj danas zatvoreni bistro nalazio se u popločenoj uličici u četvrti Marolles i bio je na glasu po jelima od morskih plodova.

Mandelson je u utorak objavio da će se povući iz javnog života. Britanska policija i Europska komisija istražuju je li prekršio zakon kada je Epsteinu 2010. unaprijed dojavio informacije o planiranom paketu pomoći vrijednom 500 milijardi eura tijekom grčke dužničke krize. Epstein, čije se osobno bogatstvo u trenutku smrti procjenjivalo na 440 milijuna dolara te koji je imao poslovne interese širom financijskih tržišta, u svojim je porukama često komentirao politiku Europske unije.

Godine 2018. razmjenjivao je elektroničku poštu sa Steveom Bannonom, bivšim glavnim savjetnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je Bijelu kuću napustio godinu ranije, o planovima Europske komisije za reviziju regulatornog okvira za kriptovalute radi sprječavanja njihove uporabe u nezakonite svrhe.

„Moramo ovo zaustaviti u samom začetku”, napisao je Bannon, na što mu je Epstein odgovorio: „EU regulativa, bojne linije se povlače… javi mi kad tvoji Talijani završe s tobom.” Nije jasno na koje je Talijane mislio. Jedan dokument pokazuje da je račun kibernetičkog istraživača sigurnosti pozvao Epsteina da sudjeluje u raspravi o javnim politikama.

„Jeffrey, sljedeći tjedan držim 15-minutni govor u Europskom parlamentu o regulaciji softvera za upade i nadzor”, stoji u poruci poslanoj 2015. godine, u vrijeme kada je EU dovršavala pripremne radove na povijesnim pravilima o zaštiti podataka, donesenima sljedeće godine. „U privitku su moje bilješke za govor; ako ih stigneš pogledati i dati mi povratnu informaciju, bio bih vrlo zahvalan. Mislim da bi ti bio dobar primjer ciljne publike. Hvala!”

Sama činjenica da se neko ime pojavljuje u objavljenim dokumentima ne znači automatski da je počinjeno kazneno djelo, a spomenuti istraživač, preko svoga odvjetnika, odbio je komentar. U ponedjeljak je belgijski princ Laurent, brat kralja, izdao priopćenje u kojem potvrđuje da se s Epsteinom sastao dvaput, nakon što se njegovo ime pojavilo u sada objavljenom adresaru tajkuna. Laurent tvrdi da nije učinio ništa neprimjereno te naglašava da se oglasio kako bi prekinuo „glasine” o svojoj navodnoj uključenosti.