Epsteinova oluja mogla bi biti kobna za jednog svjetskog vođu. To nije Donald Trump

Britanski premijer Keir Starmer nikada nije bio dovodio u vezu s Jeffreyjem Epsteinom, ali se nalazi u ozbiljnoj opasnosti da izgubi posao zbog njega. Predsjednik Donald Trump, čije ime se pojavljuje u nekim istražnim dosjeima o osuđenom financijeru, nema takvih briga, piše CNN. Dok se politička kriza produbljuje na istočnoj strani Atlantika, žrtve Epsteina u Washingtonu se bore protiv inercije dok traže pravdu. Ova razlika odražava relativnu političku snagu Trumpa i moguću egzistencijalnu slabost Starmera. Pokazuje da dok britanske političke institucije posvećene odgovornosti i istrazi funkcioniraju, Trumpova kontrola nad Ministarstvom pravosuđa i njegov čvrsti stisak nad Republikanskim kongresom štite ga od kritičkog nadzora. Ali iznad svega, globalni pipci Epsteinovih dosjea, koji se sada protežu i do Norveške i Poljske, naglašavaju ogroman trag skandala koji se nastavlja širiti gotovo sedam godina nakon Epsteinove smrti.

Nije samo Starmer taj koji osjeća pritisak. Javni bijes zbog veza s Epsteinom tako je jak u Ujedinjenom Kraljevstvu da je kralj Charles III oduzeo titule svom bratu i Epsteinovom prijatelju, bivšem princu Andrewu, te ga prisilio da napusti svoj dom na imanju Windsor Castle. U Sjedinjenim Državama nije bilo ekvivalentnog izbacivanja nikoga tko ima veze s Epsteinom, kojeg su istražitelji proglasili samoubojstvom u zatvoru 2019. prije suđenja za seksualno trgovanje i zlostavljanje maloljetnica.

Najistaknutija figura koja je suočena s posljedicama zbog prijateljstva s Epsteinom možda je bivši ministar financija Larry Summers. Bivši predsjednik Harvarda povukao se iz javnih obveza prošle godine rekavši da je "duboko posramljen" nakon što su e-mailovi s Epsteinom pokazali da je iznosio seksističke primjedbe i tražio savjete o romantičnim vezama. Trump se u međuvremenu trudi staviti bijes iza sebe nakon što je Ministarstvo pravosuđa inzistiralo da neće biti daljnjih progona. Nema dokaza o bilo kakvom krivom djelu Trumpa, a vlasti nisu podigle optužbe protiv njega niti protiv ikoga drugog spomenutog u novootvorenim dosjeima.

Iako su neke reference na Trumpa u Epsteinovim dosjeima benigne, druge uključuju novootkrivene neprovjerene optužbe za seksualno napastovanje protiv njega, kao i nove detalje o tome kako su neke Epsteinove žrtve opisivale svoje interakcije s budućim predsjednikom. Trump je i ovaj tjedan kazao kako je 'vrijeme da se zemlja pozabavi nečim drugim'.

Takav rasplet u Velikoj Britaniji želi i sam Starmer. Njegov premijerski mandat visio je o koncu u četvrtak ujutro nakon pobune zastupnika njegove Laburističke stranke koja je dodatno oštetila operaciju na 10 Downing Streetu koja posrće od krize do krize, piše CNN. Premijer je bio prisiljen priznati tijekom vatrenog ispitivanja u srijedu da je znao za prijateljstvo između bivšeg ministra kabineta Petera Mandelstona i Epsteina, ali ga je ipak imenovao za veleposlanika u Washingtonu.

Starmer je otpustio Mandelstona prošle godine nakon ranijeg objavljivanja Epsteinovih dosjea koji su pokazali da je nastavio podržavati svog prijatelja čak i nakon osuđivanja za seksualne prijestupe na Floridi 2008. Ali skandal se obnovio ovaj tjedan nakon što su novootkriveni dosjei sugerirali da je Mandelson možda otkrivao tajne i tržišno važne informacije Epsteinu na vrhuncu financijske krize 2008. To bi bile neprocjenjive informacije za Epsteina i njegov krug ljudi s Wall Streeta. Mandelson se sada suočava s kaznenom istragom i podnio je ostavku na Dom lordova i Laburističku stranku. - Mandelson je izdao našu zemlju, naš parlament i moju stranku - rekao je Starmer parlamentu. Bivši veleposlanik u Washingtonu ispričao se za svoj odnos s Epsteinom u izjavi poslanoj BBC-ju prošli mjesec.

- Bio sam u krivu što sam mu vjerovao nakon osuđivanja i što sam nastavio druženje s njim poslije. Nedvosmisleno se ispričavam ženama i djevojkama koje su patile - rekao je Mandelson. Rekao je ovaj tjedan da je podnio ostavku iz Laburističke stranke kako bi je poštedio "daljnjeg poniženja". Ali Starmerov bijes zapravo ne objašnjava zašto Epsteinove posljedice izgledaju teže u Britaniji nego u Washingtonu, gdje su dosjei objavljeni. Objašnjenje je da oluja koja bjesni u Britaniji u mnogim aspektima nije izravno o Epsteinu i njegovom navodnom trgovanju i zlostavljanju mladih djevojaka. Umjesto toga, to je skandalozna nit koja pogoršava trio dugogodišnjih melodrama koje već dominiraju britanskom politikom, medijima i javnim životom. Ovo je priča o premijeru koji je već na posuđenom političkom vremenu manje od dvije godine nakon pobjede na izborima s ogromnom većinom. Njegov bolan nastup u parlamentu u srijedu učvrstio je narativ o vođi na rubu i pojačao spekulacije o izazovu njegovom vodstvu iznutra Laburističke stranke.

Teško je u Washingtonu, gdje predsjednici služe fiksne mandate, shvatiti pritisak na britanske premijere. Čim novi vođa uđe kroz poznata crna vrata na Downing Streetu, spekulacije se gomilaju u grozničavom Westminster Villageu o tome koliko će dugo trajati. Ova manija – i zakulisno spletkarenje koje progoni sve premijere – postala je još intenzivnija tijekom 11 godina nemira u kojima je nacija nekad poznata po političkoj stabilnosti progutala pet premijera prije Starmera. Epsteinova saga također je najnoviji obrat u 30-godišnjoj političkoj tragediji nesretnog Mandelstona, političara s izvanrednim vještinama čiji nadimak "Knez tame" odražava divljenje suvremenika, ali i njegove spektakularne padove tijekom prethodnih laburističkih vlada. Mandelson je, zajedno s budućim premijerima Tonyjem Blairom i Gordonom Brownom, učinio jadnu Laburističku stranku ponovno izbornom tijekom 1990-ih. Odveli su je prema političkom centru s umjerenijim brendom politike nakon ogromnih poraza od Konzervativaca pod Margaret Thatcher i Johnom Majorom. Ali taj put je otkrio Mandelstonovu fatalnu manu – želju da bude među bogatima, slavnim i dobro povezanim – koja je izazvala skandale koji su doveli do višestrukih ostavki iz kabineta i na kraju do njegovog prokletog prijateljstva s Epsteinom.

Treća posljedica Epsteinove sage je novo poglavlje u britanskoj vječnoj drami oko kraljevske obitelji. Priča o prijateljstvu sadašnjeg Andrewa Mountbattena-Windsora s Epsteinom već godinama stvara gadne naslove, ne najmanje zbog njegovih vlastitih laži. Nagodba koju je Andrew sklopio s pokojnom Virginijom Giuffre, koju je Epstein trgovao i optužila bivšeg princa za zlostavljanje, bila je posljednja kap za mnoge Britance, iako nije priznao odgovornost ni krivnju. Nepopularnost Mountbattena-Windsora ponovno je otvorila debatu o raskošnom životu kraljevske obitelji, posebno onih dalje od linije nasljeđivanja. Potreba za zaštitom institucije pomaže objasniti nemilosrdnu kontrolu štete koja je lišila Andrewa titula i njegovo progonstvo u skromne odaje na kraljevom imanju Sandringham u selu.

Do sada, obrati oko Epsteina nisu imali egzistencijalni utjecaj na Trumpa. Predsjednik nije optužen ni za kakav zločin – čak i ako njegova prošla veza s Epsteinom izaziva sumnje u izbor prijatelja. I dok nije toliko politički jak kao nekad, Trump nije toliko ranjiv da postoji ikakva šansa da bude izbačen iz Ovalnog ureda. Starmerova situacija je mnogo ozbiljnija. Trump se čini gotovo imunim na političku štetu po pitanju karaktera u ovom trenutku. A Epsteinova afera samo je jedna od višestrukih stalno vrtložnih političkih kriza i skandala u Trumpovoj Americi – od njegovog pooštravanja imigracije u Minnesoti koje je ubilo dva prosvjednika do njegovih novih pokušaja ovaj tjedan da potkopa vjeru javnosti u izborni sustav uoči izbora na pola mandata. Trumpova tehnika je da pravi toliku buku da pojedinačne prijetnje njegovom političkom položaju ne mogu doći do izražaja.