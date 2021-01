Završni razredi ići će u školu kako bi se svi što bolje pripremili za ispite državne mature

Tri radna dana uoči početka drugog polugodišta koje počinje i kasnije nego što je školskim kalendarom predviđeno, a u kontekstu održavanja što bolje epidemiološke slike u cijeloj zemlji, odlučeno je – učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola i učenici četvrtih razreda srednjih škola – maturanti od ponedjeljka se vraćaju u škole i nastavu prate uživo.

Ta se odluka odnosi na sve učenike diljem zemlje, dok će učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola, kao i učenici od prvog do trećeg razreda srednjih škola od ponedjeljka nastavu pratiti online.

Odgoda znači nadoknadu

Od odluke je izuzeta samo Sisačko-moslavačka županija koja će danas ili najkasnije sutra donijeti odluku o modelu nastave koja će se primjenjivati kod njih. Riječ je o području za koje je proglašena katastrofa i na kojem će se maksimalno prilagoditi svim mogućim uvjetima, no kakvi god ti uvjeti bili, oni nisu primjenjivi na ostale učenike i ostale županije. Na tome području postoje i osnovne i srednje škole koje su neuporabljive, a županije i osnivači u svakodnevnom su kontaktu s Ministarstvom.

VIDEO: Ministar Fuchs potvrdio koji razredi kreću u školu od ponedjeljka, a koji ostaju online.

Tri su opcije na stolu – online nastava za sve, model koji je primijenjen kao i u ostalom dijelu Hrvatske te čak i fizička nastava jer postoje naznake da se svi učenici uz poštivanje epidemioloških uvjeta mogu smjestiti u neoštećene objekte u županiji. U toj županiji za sada je nešto više od 1000 učenika koji su napustili svoje mjesto stanovanja i za te učenike slažu se modeli – jedna je od opcija, ako se ti učenici sa svojim obiteljima uskoro planiraju vratiti u svoju županiju, da su u kontaktu s nastavnicima koji bi ih trebali uputiti što i kako obrađivati i tada se u kontekstu učenja ponašaju kao da su, primjerice, u samoizolaciji, a ako se ne planiraju vratiti u mjesto stanovanja do kraja polugodišta, djeca tada, naročito kod odluke o fizičkoj nastavi, moraju biti upisana u škole na područjima gdje borave.

U Sisačko-moslavačkoj županiji do danas su četiri škole zatražile odgodu početka nastave. Razlozi odgode između ostalog su i loše psihofizičko stanje i nastavnika i učenika, a ostanu li pri tome, svi od Ministarstva do Županije izaći će im u susret – no to će u idućim mjesecima značiti nadoknadu – i to nadoknadu vikendima.

Isti uvjeti za sve maturante

– Što se tiče Sisačko-moslavačke županije, još razgovaramo s lokalnim tijelima o potrebi da se u nekim školama odgodi nastava. Nema razloga da u školama koje nisu zahvaćene ovom katastrofom nastava ne krene kao na ostalom području RH – kazao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Model po kojem samo najmlađi osnovnoškolci i najstariji srednjoškolci fizički dolaze u školu ne traje do određenog datuma, nego svaka županija može već nakon prvog tjedna drugog polugodišta odlučiti o nastavku takvog modela ili eventualnom povratku svih učenika u škole, odabrati potpuni prelazak na online nastavu ili pak mješoviti oblik nastave. Nastavnici koji će morati doći u školu kako bi održavali nastavu za maturante online nastavu za ostale učenike održavat će koristeći se opremom škola. Dakle, oni nastavljaju dolaziti na posao i koristiti se školskom opremom bez trošenja vlastitih resursa.

– Završni razredi ići će u školu po pojačanim mjerama uz osiguravanje distance, a sve to kako bi se svi što bolje i kvalitetnije pripremili za ispite državne mature koji su jednaki za sve u Hrvatskoj, kako ne bi bilo hendikepiranih u stjecanju znanja – poručio je Fuchs