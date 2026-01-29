ICE pritvorio oca koji se cijeli život brinuo o teško bolesnom sinu: Zabranili mu dolazak na njegov sprovod

Obitelj Waela Tarabishija ovih dana prolazi kroz tešku tragediju. Tridesetogodišnjak preminuo je nakon cijelog života borbe s rijetkom i teškom genetskom bolešću, Pompeovom bolešću, koja uzrokuje snažnu slabost mišića i ozbiljne srčane probleme. No, osim same smrti, kako prenosi CNN, obitelj dodatno potresa činjenica da Waelov otac Maher nije smio biti uz sina u njegovim posljednjim trenucima niti prisustvovati sprovodu.

Maher Tarabishi, Waelov otac i njegov glavni skrbnik, već je tri mjeseca u pritvoru američke imigracijske službe ICE. Obitelj je zatražila da mu se barem privremeno omogući izlazak kako bi mogao prisustvovati sprovodu koji se održava u Texasu, no taj zahtjev je odbijen, potvrdio je obiteljski odvjetnik Ali Elhorr. Odvjetnik je poručio kako je obitelj duboko razočarana odlukom vlasti, naglasivši da je Maheru uskraćena prilika da se oprosti od vlastitog sina. Članovi obitelji smatraju da takva odluka samo produbljuje bol koju proživljavaju posljednjih mjeseci.

Maher je godinama bio ključna osoba u Waelovoj svakodnevnoj njezi. Prestao je raditi još 2019. godine kako bi se o sinu brinuo 24 sata dnevno, hranio ga je putem sonde, davao lijekove i znao kako reagirati u hitnim situacijama. Nakon njegova pritvaranja, Waelovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo. Kako prenosi CNN, Wael je u posljednjim mjesecima života više puta hitno hospitaliziran, uključujući teške infekcije i sepsu, a zadnjih tjedana proveo je na intenzivnoj njezi. Obitelj tvrdi da je psihički teško podnio odsutnost oca, osobe koja mu je davala osjećaj sigurnosti i nade.

U satima prije smrti, Waelova posljednja želja bila je još jednom vidjeti oca. I taj je zahtjev, prema navodima obitelji, odbijen. Maher Tarabishi u SAD je stigao još 1994. godine, bježeći od nasilja, a iako mu je još 2006. naređeno napuštanje zemlje, dopušteno mu je da ostane jer je bio jedini skrbnik teško bolesnog sina. Redovito se odazivao na sve obvezne prijave imigracijskim vlastima, sve do uhićenja tijekom rutinske kontrole prošle jeseni.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti navodi da je Maher godinama boravio u zemlji nezakonito, dok obitelj osporava i tvrdnje da je ikada bio povezan s Palestinskom oslobodilačkom organizacijom. Obitelj i dalje pokušava pravnim putem ponovno otvoriti njegov slučaj, no zasad ostaju bez odgovora. U međuvremenu, Wael će biti pokopan bez oca koji mu je, kako je sam ranije rekao, „držao život u rukama kada je bio najslabiji“.