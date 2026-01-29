Naši Portali
POKUŠAVAJU VEĆ GODINAMA

Njemački kancelar 'zdrobio' nade Ukrajinaca: 'Ne dolazi u obzir. To nije moguće'

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/10
Autor
Dora Taslak
29.01.2026.
u 18:07

Mnoge države članice Europske unije žele da Ukrajina pristupi EU-u 2027. godine i u tijeku su napori da se ubrza njezina europska integracija. To je potvrdila i Marta Kos, europska povjerenica

Ukrajina cilja pristupiti Europskoj uniji 2027. godine, kako je najavio Volodimir Zelenski, čelnik zemlje koja je u ratu s Rusijom već gotovo četiri godine. Zelenski smatra kako bi članstvo u Europskoj uniji moglo biti dio niza međunarodnih sigurnosnih jamstava nakon završetka rata. "Pristupanje Ukrajine Europskoj uniji jedno je od ključnih sigurnosnih jamstava ne samo za nas, već i za cijelu Europu“, rekao je Zelenski, dodavši da Ukrajina pridonosi kolektivnoj snazi Europe u područjima sigurnosti, tehnologije i gospodarstva. "Zato govorimo o konkretnom datumu, 2027., i računamo na podršku partnera našoj poziciji.“

Podrške, koju Zelenski zaziva, ne nedostaje. Naime, mnoge države članice Europske unije žele da Ukrajina pristupi EU-u 2027. godine i u tijeku su napori da se ubrza njezina europska integracija. To je potvrdila i Marta Kos, europska povjerenica za proširenje, uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove EU-a u četvrtak. Ona je pritom kazala da želi da Ukrajina pristupi sljedeće godine, no naglasila je da prvo mora biti obavljen veliki pripremni rad.

"Da, to nije samo njegova želja. To je i moja želja i želja mnogih država članica, ali vidjet ćemo kada će to biti moguće“, rekla je Kos, govoreći o Zelenskom. Objasnila je da prvo mora doći do reformi i uspostavljanja temeljnih načela Europske unije inače se zemlja neće razvijati demokratski i gospodarski. "Radimo s mnogim državama članicama i mojim timom ovdje u Bruxellesu kako bismo što prije omogućili integraciju Ukrajine u Europsku uniju“, naglasila je Kos.

Na sastanku u četvrtak, prenosi Ukrainska Pravda, planirano je da Kos izvijesti ministre vanjskih poslova EU-a o napretku priprema za "plan prosperiteta" za Ukrajinu u kojem sudjeluje Europska komisija. Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, izjavila je da su EU i SAD blizu dogovora o tom planu koji se temelji na pet stupova - produktivnosti, integraciji Ukrajine na tržište EU-a, ulaganjima, jačanju koordinacije donatora i reformama.

S druge strane, njemački kancelar Friedrich Merz smatra da pristupanje Ukrajine Europskoj uniji 2027. godine nije moguće. Prema njemu, to nije realan cilj s obzirom na to da je pristupanje dugotrajan proces. "Pristupanje 1. siječnja 2027. ne dolazi u obzir. To nije moguće“, rekao je Merz u Berlinu. Njemački kancelar naglasio je da svaki budući član prvo mora ispuniti skup političkih, gospodarskih i zakonodavnih uvjeta, u procesu koji obično traje godinama. "Ukrajinu možemo polako približiti Europskoj uniji“, rekao je kancelar.

Ukrajini je status zemlje kandidata dodijeljen 2022. godine. Zemlja zagovara ubrzani pristup usred tekućih mirovnih pregovora s Moskvom, tvrdeći da je članstvo u EU-u ključno za poslijeratni oporavak i sigurnost, navodi Kyiv Independent. Dok Bruxelles pohvaljuje napredak kijevskih reformi, otvaranje pristupnih klastera i dalje blokira mađarski premijer Viktor Orbán. Orbana, inače, mnogi smatraju najprijateljskije nastrojenim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom.

Ovako bi mogla završiti Putinova vladavina. Stručnjak upozorio: 'Pripremite se za kaos'
Ključne riječi
Friedrich Merz Volodimir Zelenski Ukrajina Europska unija

CA
Carabit
19:22 29.01.2026.

Za sve Evropljane bilo bi najbolje sklopit savez nesto kao USA. Savez drzava gdje bi bile sve drzave Evrope ukljucujuci Ukrajinu, Rusiju i Tursku. Sve osim Velike Britanije i Irske. Ekonomski bili bi dovoljni sami sebi. Slobodno trzisite od Vlavivostoka do juga Spnaije. Nebi niko imao razlog bilo koga da napadne. Medjutim USA to nece nikad dozvolit.

A5
a51
19:08 29.01.2026.

kristalna kugla kaze da prije ce se EU raspasti nego Ukraina postati clanica...a njoj je vjerovati kao i portalima...

FR
franjo
18:51 29.01.2026.

Ukrajina, Turska, Srbija pristupanje u EU … nikad!

