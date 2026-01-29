Macronova pljuska Zelenskom: Ukrajina ostaje bez moćnih raketa

Medijska izvješća donose protivljenje Francuske namjeri Europske unije za nabavu britanskih krstarećih raketa Storm Shadow za Ukrajinu. Prema The Telegraphu, Francuska se protivi pojednostavljenju postupaka za kupnju oružja od Ujedinjenog Kraljevstva kako bi se zadovoljile potrebe Ukrajine. Ključni argument je taj što je ta nabava planirana iz sredstava europskog mehanizma zajmova, potkrijepljena zamrznutom ruskom imovinom, a koja bi trebala biti dodijeljena isključivo obrambenoj industrijskoj bazi unutar Europske unije.



Unutar EU-a predlaže se okvir za nabavu prema kojem bi se ukrajinski zahtjevi za oružjem procjenjivali prema nekoliko kriterija. Prvo bi se razmotrila izvedivost ispunjavanja zahtjeva putem vlastite ukrajinske obrambene industrije, a zatim europski proizvođači. Britanski dobavljači, a potencijalno i Kanada te drugi partneri iz EU-a, bili bi treći, dok bi Sjedinjene Države bile na četvrtom mjestu. Sveukupno, Ukrajini je 2025. godine bilo potrebno oružje i streljivo vrijedno otprilike 24 milijarde eura koje se ne može proizvesti u Europi, kategorija koja uključuje projektile dugog dometa. Osim poboljšanja sposobnosti Ukrajine da zadovolji svoje vojne potrebe, preferencija Ujedinjenog Kraljevstva povezana je i s deklariranom spremnošću Londona da rasporedi trupe u Ukrajinu, za razliku od Sjedinjenih Država.