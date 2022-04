Završila probna matura, ove godine pisali je i treći razredi

Ispiti probne mature završili su u petak, ove su ih godine osim maturanata prvi put pisali i učenici trećih razreda, kako bi se pripremili za maturu 2023. kada će se iz hrvatskoga jezika pisati jedinstveni ispit, a esej ponovno nakon tri godine biti uvjet prolaznosti.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) odluku o provedbi probne mature donijeli su svjesni činjenice da će ovogodišnji maturanti biti u nepovoljnijoj poziciji u odnosu na prethodne generacije, s obzirom na to da su u protekle dvije godine u doba pandemije u velikoj mjeri bili na online nastavi, ali i zbog potresa koji su pogodili Zagreb i Banovinu, rekao je za Hinu ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović.

Odlučili su stoga, ističe, ovogodišnjim maturantima pružiti priliku da kroz probne ispite steknu uvid u sadržaj ispita, u sam koncept ispita, s obzirom na nove predmetne kurikulume te u konačnici i u samu proceduru pisanja.

Ispiti su održani od 15. ožujka do 15. travnja za učenike gimnazijskih te četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih programa, a svaka je škola mogla odabrati termin pisanja ispita.

Učenici su ispite iz obaveznih predmeta hrvatskog, matematike, engleskog i njemačkog jezika dobili u tiskanom obliku, zapakirane, kao što će to biti i na redovitoj maturi u lipnju, objašnjava Filipović.

Filipović: Rezultati probne mature sekundarni

"Rezultat nam je na generalnoj razini sekundarne naravi. Primarno nam je bilo da učenici pojedinačno steknu uvid u svoje kompetencije i mogućnosti, dva i pol mjeseca prije redovite mature te je u tom pogledu sam rezultat ispita važniji na pojedinačnoj razini za svakog učenika, a manje važan na generalnoj razini za Nacionalni centar", kaže ravnatelj.

Riječ je o ispitima niskog rizika, s obzirom na to da su se mogli pisati u razdoblju od mjesec dana, pa su učenici, iz znatiželje mogli doći do pitanja ili čak do odgovora te je rezultate probne mature "teško vrednovati kao nekakve relevantne pokazatelje".

No, NCVVO će od 26 škola koje su uzete kao slučajni uzorak, povratno dobiti uvid u ispite. "Odredili smo škole koje će nam u razdoblju od 23. do 27. svibnja vratiti ispite te će službe u Nacionalnom centru na temelju njih napraviti određene analize, ali prije svega ih iskoristiti za definiranje ključa odgovora na ispitima koji će biti u lipnju", kaže Filipović.

Prema informacijama koje su dobili, učenici su jako dobro i pozitivno prihvatili probnu maturu te su mnogi rekli da će im ona u velikoj mjeri pomoći i barem donekle smanjiti stres koji ih neminovno čeka u lipnju.

Od iduće godine jedinstveni ispit iz hrvatskog jezika, esej ponovno uvjet

Probnu maturu ove su godine prvi put pisali i učenici trećih razreda, ali samo iz hrvatskog jezika i matematike. "Iz hrvatskoga prije svega zato što smo htjeli pripremiti učenike za maturu 2023. na jedinstveni ispit iz hrvatskog jezika", objašnjava ravnatelj NCVVO-a.

Naime, iduće godine prvi put nakon 13 godina neće biti osnovne i više razine, nego će učenici pisati jedinstveni ispit. "Takav koncept ispita već smo im ponudili sada u trećem razredu, a dogodine na maturi sadržajno će biti drukčiji, ali ostat će isti u konceptualnom pogledu. Tako smo htjeli godinu i pol unaprijed pripremiti učenike za sve novosti koje ih čekaju, osobito u pogledu hrvatskog jezika", ističe Filipović.

Napomenuo je također da će ponovno nakon tri godine na maturi 2023. esej na ispitu hrvatskog jezika biti uvjet prolaznosti ispita. "Dakle, ponovno ćemo vratiti prag eseja kao jedan od uvjeta polaganja ispita iz hrvatskog jezika", dodaje.

Za ispite iskorištena jedna od postojećih inačica za ovogodišnju maturu

Za ovogodišnju probnu maturu nisu korišteni stari ispiti, niti ispiti posebno pripremljeni za tu prigodu. "Za probne ispite izvukli smo jednu od potencijalnih inačica koja je mogla biti i na redovitoj maturi, ali sada više neće biti", objašnjava Filipović dodajući da su ovi ispiti učenicima dobar pokazatelj onoga što će biti na redovitoj maturi.

Ispite pisane na probnoj maturi ispravljaju nastavnici koji su prije samog početka ispita prošli online edukaciju u organizaciji NCVVO-a i članova stručnih radnih skupina te su svi dobili upute na koji način će vrednovati, odnosno ocjenjivati ispite.

Osim obaveznih ispita škole su mogle učenicima u tiskanom obliku, sukladno interesu učenika, ponuditi i ispite iz izbornih predmeta koje im je NCVVO proslijedio u digitalnom obliku. Na taj su način učenici mogli steći uvid u sadržaj ispita i iz onih izbornih predmeta za koje su se prijavili.