Što ovogodišnji maturanti prijavljuju: Prvi izbor logopedija, psihologija i grafički dizajn

Logopedija na zagrebačkom Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, psihologija, i to jednopredmetna na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te grafički dizajn i vizualne komunikacije na riječkoj Akademiji primijenjenih umjetnosti su top-tri studija među ovogodišnjom generacijom maturanata kad je riječ o izboru fakulteta koje žele upisati nakon završetka ispita državne mature. Lista je sastavljena prema prijavi prvih izbora budućih studenata i raspoloživih upisnih mjesta, uz napomenu da budući studenti još uvijek mogu u sustavu prijavljivati studije koje žele upisati.

Sve veća konkurencija

U ovoj upisnoj godini samo na Zagrebačkom sveučilištu bit će raspoloživa 13.844 mjesta. No bez obzira na to što je upisna kvota na svim sveučilištima u državi veća nego što u sustavu ima maturanata, već četiri godine zaredom na prvom mjestu top-liste studija jest upravo logopedija. No godinama na tom studiju upisuju tek 50 maturanata pa će se ove godine za jedno upisno mjesto boriti gotovo sedmero budućih studenata kojima je taj studij prvi izbor za upis. U četiri godine koliko je najtraženiji među maturantima ne mijenja se ništa osim činjenice da se svake godine povećava konkurencija – u odnosu na 2020. godinu sada se za jedno upisno mjesto na logopediji, uz činjenicu da je i maturanata manje, bori jedan učenik više.

Nije iznenađujuća ni želja mladih da studiraju psihologiju, koja je i prije dvije godine bila na drugom mjestu u izboru fakulteta. Ove godine jednopredmetni studij psihologije moći će upisati 76 maturanata, a već sada je u sustavu 350 onih kojima je taj studij prvi izbor – dakle žele upisati isključivo jednopredmetni studij psihologije. Štoviše, taj je studij na Filozofskom fakultetu na svoju listu upisnih želja isključujući prvi izbor već je istaknulo 1038 maturanata.

Slab interes

Na ovogodišnjoj top-listi studija prema omjeru prvih izbora i kvote na trećem su mjestu grafički dizajn i vizualne komunikacije u Rijeci, što je iznenađenje u odnosu na prošle godine kada je tu poziciju zauzimala kriminalistika. Zbog upisne kvote od 15 studenata ove se godine za jedno upisno mjesto na tome studiju bori četvero studenata. Naime, prema zasad dostupnim podacima taj je studij kao svoj prvi izbor istaknulo 63 budućih studenata, dok je 225 maturanata taj studij stavilo na svoju listu željenih fakulteta, ali ne kao prvi izbor. Po četvero studenata borit će se za jedno upisno mjesto i na stručnom studiju kriminalistike, kao i na studiju aeronautike – modul vojni pilot na zagrebačkom Fakultetu prometnih znanosti.

Bez konkurencije je studij kemijske tehnologije, smjer kemijsko inženjerstvo na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, koji je ove godine tek petero studenata istaknulo kao svoj prvi izbor. Nijedan maturant na prvo mjesto u prijavi fakulteta nije istaknuo da želi upisati nastavnički smjer fizike i kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nema među ovogodišnjom generacijom maturanata ni onih koji su kao svoj prvi izbor istaknuli da žele upisati jednopredmetni studij kroatologije na Fakultetu hrvatskih studija.