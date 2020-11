Završena prva online radionica UPSHIFT

Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Hrvatskim uredom za kreativnost i inovacije ovog je vikenda uspješno proveo prvu online radionicu UPSHIFT za mlade od 13 do 19 godina. Deset timova iz Ličko-senjske, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije u suradnji sa stručnim mentorima marljivo je radilo na svojoj ideji kako bi riješili probleme u svojoj lokalnoj zajednici.

UPSHIFT je trodnevna radionica koja objedinjuje poduzetnički i timski duh, inovativnost i praktična znanja te mentorsku podršku za rješavanje izazova s kojima se mladi susreću u svojoj lokalnoj zajednici. Na radionici se stječu nova znanja i vještine za analiziranje i rješavanje konkretnih problema. Kako bi sudjelovali u radionici, mladi sami okupljaju svoje timove od tri do pet članova te u prijavi opisuju problem koji žele riješiti.

Mladi iz Ličko-senjske, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije prijavili su razne probleme iz svojih lokalnih zajednica poput problema divljih odlagališta otpada, nedovoljne edukacije mladih o mentalnom zdravlju, problema s kojima se susreću učenici putnici, problema integracije djece s teškoćama u razvoju i ostalih njima bitnih tema. U suradnji sa stručnim mentorima timovi su tijekom tri dana prolazili kroz korake design thinking metode kako bi od problema došli do rješenja te su zadnji dan svi timovi predstavili svoja rješenja pred stručnim žirijem.

Stručnom žiriju, kojeg su činili predstavnici Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije, mladi timovi su u petominutnom izlaganju predstavili svoja rješenja. Žiri nije imao jednostavan zadatak, jer je od deset timova trebao odabrati samo pet rješenja za implementaciju, koja će dobiti mentorsku podršku tijekom naredna tri mjeseca te financijsku potporu u iznosu od 15.000 kuna za realizaciju svog rješenja. Pet odabranih timova su:

Ana-Marija Gusić, Marija Nožarić, Lana Sladić, Karlo Štefulić i Marko Prašnjak prepoznali su problem divljih odlagališta otpada u svojoj sredini. Sara Rendulić, Ela Ćićak, Helena Mudrić i Nives Gračanin žele raditi na poboljšanju mentalnog zdravlja mladih u doba pandemije. Nika Vučić, Tereza Brozović i Narotam Bilić žele raditi na problemu manjka informiranosti u njihovoj sredini o osobama s invaliditetom. Jelena Penjin, Matija Ptičar, Filip Grabovac, Nikola Borić i Tomo Karaula ukazuju na nezaposlenost mladih i problem njihove zapošljivosti. Karolina Strižić, Luka Magdić, Lora Barešić, Davor Radusinović i Luka Sertić prepoznali su problem učenika putnika u svom gradu.

Nakon radionice UPSHIFT, svi timovi imaju priliku sudjelovati u dodatnoj edukaciji na temu financijske pismenosti.

Provedba online radionica UPSHIFT se nastavlja i u prosincu, ovaj put prijave su otvorene za mlade od 13 do 19 godina iz Varaždinske, Koprivničko-Križevačke, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Nova radionica eUPSHIFT održat će se od 11. do 13. 12. preko aplikacija Zoom i Miro, a prijave su otvorene do 03. 12. do 23:59 sati.

Više informacija o UNICEF-ovom programu ZABUM – Za budućnost mladih i UPSHIFT radionicama:

Facebook

Instagram

Web

ZABUM – Za budućnost mladih je program za adolescente i mlade koji je pokrenuo Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a provodi se u suradnji s Hrvatskim uredom za kreativnost i inovacije (HUKI).