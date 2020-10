Zavadlav se pojavio s upečatljivim prstenom, odvjetnik ne zna o čemu se radi

Danas je održano treće ročište u postupku protiv Filipa Zavadlava zbog trostrukog ubojstva u Splitu, a fotoreporteri su zabilježili zanimljiv detalj. Naime, Zavadlav je nosio veliki prsten s nepoznatim simbolom.

Njegov odvjetnik Branko Šerić kazao je za 24sata da ne zna što prsten predstavlja te ga on nije ni vidio. Pretpostavlja da ga je Filip u nekom trenutku skinuo.

>> VIDEO Svjedočenje Filipovog brata Stanislava na suđenju

Na današnjem ročištu svjedočili su psihijatrijski vještaci koji su naveli da Zavadlav u trenutku krvavog pohoda nije bio neubrojiv nego "smanjeno ubrojiv". Također je rečeno kako Zavadlav ne boluje od psihijatrijskih bolesti (pa mu ne treba niti određivati psihijatrijsko liječenje u sklopu presude), a “varoški masakr” je počinio u “stanju akutne reakcije na stres”.

Takav stav vještaka ponukao je odvjetnika Šerića da najavi kako će u nastavku suđenja, koje je zakazano za kraj studenoga, njegov branjenik možda iznositi obranu i da bi nakon toga mogao zatražiti dopunu vještačenja. No, unatoč svemu, čini se da je i odvjetnik Branko Šerić svjestan kako neće “izvući” Filipa Zavadlava na neubrojivost, nego će pokušati smanjiti sankciju, i to na dva načina: osporiti optužnicu s “teškim” ubojstvima (iz osvete, za što može dobiti do 50 godina zatvora) i prikazati zločin kao “obična” ubojstva, a potom tražiti niže kazne zbog Zavadlavove smanjene ubrojivosti...