Drama na Krku: Policija zaustavila grupu austrijskih motorista, jedan pokušao pobjeći

Policijski službenici policijske postaje Krk u sklopu nadzora i kontrole prometa na cestama, kao i dojava građana o motociklistima koji svojom vožnjom ugrožavaju sigurnost prometa na krčkim prometnicama, jučer su zatekli skupinu motociklista, javlja PU primorsko-goranska. Skupina od 12 motociklista, austrijskog državljanstva zaustavljena je oko 19 sati na području Malinske.

Radi utvrđenih nepravilnosti i kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zaustavljeni motociklisti su isključeni iz prometa. Postupanjem policije utvrđeno je niz nepravilnosti vezanih uz registracijsku oznaku i opremu te jedan prekršaj nenošenja zaštitne kacige. Zbog navedenih prekršaja naplaćena im je novčana kazne u ukupnom iznosu od 700 eura.

Jedan od motociklista iz navedene skupine pokušao je napustiti mjesto događaja, odnosno oglušio se o naredbu policije radi čega mu je na mjestu prekršaja naplaćena novčana kazna u iznosu od 266 eura. Policija će, dodaje se, nadalje nastaviti s pojačanim kontrolama prometa, a sve sudionike u prometu poziva na odgovorno ponašanje.