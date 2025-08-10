Naši Portali
ŠIŠINEC

U Kupi se utopio muškarac

10.08.2025.
u 23:20

Policija navodi da je na mjestu događaja obavljen očevid te je naložena mrtvozornička obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.

Na rijeci Kupi na lekeničkom području u mjestu Šišinec, u subotu u poslijepodnevnim satima utopio se 77-godišnjak, objavila je u nedjelju sisačko-moslovačka policija.

Ključne riječi
Kupa utapanje

