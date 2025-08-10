U Kupi se utopio muškarac

Na rijeci Kupi na lekeničkom području u mjestu Šišinec, u subotu u poslijepodnevnim satima utopio se 77-godišnjak, objavila je u nedjelju sisačko-moslovačka policija.
Policija navodi da je na mjestu događaja obavljen očevid te je naložena mrtvozornička obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.
