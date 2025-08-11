Putinov propagandist upozorio na novi rat: 'Ako se pojave NATO-ovi objekti, moglo bi biti opasno'

Vladimir Solovjov, poznati propagandist ruskog državnog kanala Rossija-1, izjavio je da ruska potpuna invazija na Ukrajinu “možda neće biti posljednja ‘SVO’ naše generacije” usred ozbiljne diplomatske krize između Rusije i Azerbajdžana. Pojam SVO je ruska kratica za “specijalnu vojnu operaciju” – službeni termin kojim Moskva opisuje invaziju na Ukrajinu.

Govoreći u emisiji u nedjelju navečer, Solovjov je upozorio da bi se “u Kaspijskom moru, koje graniči s Azerbajdžanom i Rusijom, mogli pojaviti NATO-ovi vojni objekti”, što smatra “ogromnim problemom” za Moskvu. – Ovo je toliko opasno da, gledano geopolitički, može dovesti do posljedica zbog kojih ova ‘SVO’ možda neće biti posljednja u našoj generaciji – poručio je Kremljev glasnogovornik rata.

U istom programu tvrdio je i da će rat trajati jer je to “u interesu Europljana”, te izrazio skepsu da će nadolazeći susret ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa 15. kolovoza na Aljasci donijeti rješenje sukoba. Solovjov je pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije zbog širenja dezinformacija, a poznat je po svojim oštrim antiukrajinskim i ratnohuškačkim istupima, iako mu, prema procjenama, gledanost polako pada, navodi Kyiv Post.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada odnosi Moskve i Bakua ozbiljno pucaju. Azerbajdžanski mediji izvijestili su da predsjednik Ilham Alijev razmatra ukidanje moratorija na isporuku oružja Ukrajini, nakon telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim 10. kolovoza. Azerbajdžan raspolaže značajnim vojnim kapacitetima, uključujući artiljeriju, višecijevne raketne sustave (MLRS), oklopna vozila i tenkove, iako još nije poznato što bi moglo biti poslano ako zabrana izvoza oružja bude ukinuta.

Dodatni udarac ruskom utjecaju u regiji zadan je prošlog petka, kada su lideri Azerbajdžana i Armenije, u prisutnosti američkog predsjednika, potpisali sporazum u Bijeloj kući kojim se nastoji okončati višedesetljetni sukob između dviju država. Ruski televizijski kanali sporazum su spomenuli tek djelomično, izostavljajući potpuni prikaz događaja. Rusija je nekad bila ključni posrednik u južnokavkaskoj regiji, no odnosi s Azerbajdžanom ozbiljno su narušeni nakon što je u prosincu 2024. ruska vojska greškom oborila putnički zrakoplov kompanije Azerbaijan Airlines na letu prema Groznom, pri čemu je poginulo 38 osoba. Tenzije su dodatno porasle nedavnim racijama na azerske kulturne centre u Rusiji, ubojstvom dvojice azerskih braće u ruskom pritvoru te ruskim napadima na azerbajdžanske energetske objekte u Ukrajini.