Mirta Šurjak pozirala u zagrljaju s muškarcem pa otkrila o kome je riječ: 'Moj najdraži momak'

Domaća voditeljica Mirta Šurjak javljala se s prijenosa 310. Sinjske alke za HRT, a u pauzi je iskoristila priliku za fotografiranje koje je izazvalo pažnju javnosti. - Moj najdraži momak. Joko Runje, legendarni namještač alke - napisala je Mirta uz fotografiju na kojoj pozira u prisnom zagrljaju muškarca koji ju ljubi u obraz. Time je otkrila da je riječ o istinskoj legendi sinjskog kraja, čovjeku koji ključnu ulogu namještača više od 33 godine.

Objava je, očekivano, pokrenula brojne komentare na njezinom profilu. Dok su jedni hvalili Mirtin izgled, mnogi su se osvrnuli na simpatičnu situaciju. - Aj ća, moga bi večeras dobit metlu od žene po kostima - našalio se jedan pratitelj. - "Slika je top! Vidi se da su u Sinju pravi momci", "Predivna Mirta. Zgodna i pametna", "Legende" - samo su neke od reakcija koje su potvrdile da je fotografija bila pun pogodak i da je Mirtina spontanost naišla na odobravanje publike.

Podsjetimo, ova vesela fotografija uslijedila je nakon što je vikend ranije jubilarna Sinjska alka bila odgođena zbog snažnog nevremena koje je pogodilo Sinj. Mirta se i tada oglasila na društvenim mrežama, ali s nešto drugačijom porukom. Uz fotografiju iz automobila, na kojoj se vidi da ju je kiša dobro smočila, kratko je poručila: - Mokra do kože - što je također izazvalo brojne reakcije njezinih vjernih pratitelja.

Inače, Mirtu u posljednje vrijeme rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti, no zato je aktivna na društvenim mrežama. Tako je prošlog ljeta napravila odmak od posla i stresa te se uputila u Italiju. Na fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama pokazala je da je posjetila Napulj i Capri te da se tamo uspjela opustiti i lijepo zabaviti. A svoj posjet Italiji dodatno je začinila i vrućim kombinacijama po kojima je poznata. Dok je u Napulju pozirala u uskoj ružičastoj haljini koja je istaknula njezine obline, na Capriju je nosila vruće hlačice i zeleni top u kojem nije mogla proći nezamijećeno.