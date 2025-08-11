Razbuktao se požar u Krilu Jasenice: 'Puše jak vjetar, na terenu je 120 vatrogasca'

Požar koji je u noći na ponedjeljak poharao područje Krila Jasenice, zahvativši oko 250 hektara trave, makije, borove šume te nasada maslina i vinograda, ponovno se razbuktao navečer. Nakon što su ga vatrogasci tijekom dana uspjeli staviti pod nadzor, snažan vjetar ponovno je raspirio plamen na sjeverozapadnom dijelu požarišta.

– Nažalost, istina je. Požar se opet aktivirao na sjeverozapadu Krila Jasenice zbog jakog vjetra. Na terenu je 120 vatrogasaca – rekao je za 24sata Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji se javio izravno s požarišta.

U gašenju je tijekom dana sudjelovalo 154 vatrogasca s 50 vatrogasnih vozila iz JVP Split, Podstrana, Makarska, Sinj, Imotski i Trogir; IVP-a Split; te brojnih DVD-ova, uključujući Omiš, Dugi Rat, Gata, Kučiće, Zadvarje, Tučepi, Baška Voda, Slatine, Trilj, Solin, Vranjic, Split, Žrnovnica, Kaštela, Gomilica i Lovreć.