Prijateljica Filipa Zavadlava na sudu: 'Taj dan došao je kod mene, govorio je da će se ubiti'

Završeno je i treće ročište u slučaju Filipa Zavadlava. Danas su se na sudu pojavili vještaci, a pročitani su i iskazi još nekoliko svjedoka. Suđenje se nastavlja krajem studenog

Vještaci su procijenili da je Filip u trenutku počinjenja kaznenog dijela bio smanjeno ubrojiv, a istaknuli su i kako se radi o akutnoj reakciji na stres, no da nema simptome psihotičnog poremećaja.

Danas su se čitali iskazi četvero svjedoka. Jedan od njih je muškarac koji je vidio Filipa s puškom, prenosi 24sata.

Čitalo se i svjedočenje Jerka Malvasije. On je dobio taj dan više poziva, rekao je kako je spavao i išao se otuširati, a u to vrijeme mnogi su mu slali poruke misleći da je on poginuo, a neki da je on počinio zločin. Rekao je da nije čuo za Filipa, ali da je znao Stanislava kojemu je davao odjeću dok je odrastao.

Pročitali su i iskaz svjedoka kojemu se jedan metak zabio u motor automobila. Kada je izašao vidio je muškarca, a kasnije shvatio da je imao pušku u ruci. Vidio je muškarca kako pada s motora.

Pročitan je iskaz i susjeda koji je opisao situaciju u obitelji Zavadlav. Filip je uvijek bio pristojan te da mu je pričao kako Stanislav ima dug, da su im dolazili ljudi kući i tražili da se taj dug plati. Filip je bio zadovoljan zato što je radio na brodu i položio za časnika, imao je i curu... No, vidio ga je dan prije ubojstva. Filip mu se požalio da su ga tukli i da ne spava. U iskazu je istaknuo da je Filip bio iscrpljen i potišten te da je bio smršavio.

Pročitan je iskaz i Filipove prijateljice. Na sam dan ubojstva je došao kod nje, bio je jako uzrujan. Govorio je da je sve propalo, da će se objesiti na Marjanu, da će se ubiti i da nema za što živjeti. Ona mu je sugerirala da se naspava i opusti. Pričao joj je o tučnjavi u koju je upao. Filip joj je rekao da su ga udarili iza uha, da mu zuji u glavi i da ne vidi dobro na jedno oko. Razgovor je trajao oko 2-3 sata.

VIDEO: Filipov brat Stanislav pojavio se na sudu početkom tjedna ali odbio je svjedočiti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pročitan je iskaz i časne sestre koja je znala da obitelj ima problema i povremeno im je dolazila u posjetu. Ona je rekla kako joj se Filip povjerio da mu prijete zbog duga, da ga zovu po noći i maltretiraju. Časna sestra je pomogla Filipu da pronađe stan i da se odvoji od obitelji i počne samostalno živjeti.