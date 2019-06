Zaustavljanje u tunelu zbog tuče nedopustivo je i kažnjivo

Protekli vikend na autocesti Zagreb - Split zapalio se automobil, no vatrogasci iz Karlovca su do njega jedva došli jer vozači koji su im se s vozilima našli na putu uglavnom nisu poštovali prednost prolaska i stvorili tako hitni koridor.

Karlovački su vatrogasci stoga na svojoj stranici na Facebooku objavili i snimku svoga probijanja na autocesti na kojoj se vidi da se vozila uglavnom sklanjaju na krivu stranu ili se uopće ne miču. Vatrogasci su uz snimku upozorili da je za prolazak interventnih vozila potrebno stvoriti prometni koridor jer on može spasiti nečiji život.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na drugom dijelu A1, kod Ogulina, u nedjelju je pak padala tuča pa su neki vozači koji su se u tom trenutku zatekli na tom dijelu zaustavili svoja vozila u tunelu, kako bi ih zaštitili od oštećenja. Ali su time ugrozili sigurnost prometa. U Zakonu o sigurnosti cestovnog prometa jasno je navedeno da se vozila s pravom prednosti prolaska moraju propustiti tako da se druga vozila moraju zaustaviti, i to tako da se vozila u desnom prometnom traku pomiču udesno, a vozila u lijevom traku ulijevo.

Tko to ne učini, platit će kaznu od 500 kuna. U zakonu se navodi i da se vozilo ne smije zaustavljati ni parkirati u tunelu i da je kazna za to od 1000 do 2000 kuna. HAC je inače ove godine krenuo u akciju podizanja svijesti vozača o hitnom koridoru pa tako među ostalim vozačima dijeli promotivne letke o tome.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prometni stručnjak Željko Marušić za zaustavljanje u tunelu zbog tuče kaže da je to neodgovorno i nedopustivo te da policija to treba sankcionirati. Ti vozači žele, kaže on, zaštititi svoju imovinu, ali prioritet su ipak ljudski životi, koje takvim ponašanjem ugrožavaju. Za nepropuštanje vatrogasnog vozila Marušić kaže da je to pitanje loše kulture i da osim edukacije takve vozače treba i kažnjavati.