Fortenova prodaje PIK Vrbovec i Jamnicu? 'Interes na tržištu za ovu kompaniju je kontinuiran'

Fortenova grupa ne može komentirati medijska nagađanja i informacije koje dolaze iz neimenovanih izvora, odgovaraju iz Fortenova grupe na sve učestalije napise u javnosti kako su nakon Zvijezde te Dijamanta iz Zrenjanina, zadnjih u nizu prodanih poljoprivredno-prehrambenih kompanija iz portfelja grupacije, sljedeće PIK Vrbovec i Jaminica plus. - Kompanija PIK Vrbovec plus d.o.o. u vlasništvu je Fortenova grupe. U trenutku kada budemo raspolagali za javnost relevantnom informacijom o njezinoj kupoprodaji, transparentno ćemo je komunicirati. Također, u ovom trenutku ne postoji nikakav proces prodaje kompanije Jamnica plus d.o.o., no interes na tržištu za ovu kompaniju je kontinuiran - ističu iz Fortenove.

Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenove, i dosad je višekratno javno komunicirao kako im je u daljnjoj strategiji razvoja grupe fokus na djelatnosti maloprodaje, logistike i komercijalnih nekretnina te pića.

- Smjer Fortenova grupe ostat će poslovanje u najboljem interesu kompanije, poručili su i danas iz kompanije, naglašavajući kako su poslovne odluke koje smo donijeli u proteklom razdoblju, između ostalog, rezultirale refinanciranjem duga i njegovim smanjenjem s 1,2 milijarde na 650 milijuna eura. U protekle dvije godine, u zaposlenike, odnosno u povećanje plaća uložili smo 200 milijuna eura, a u kapitalne investicije u Grupi usmjerili smo još 200 milijuna eura. Naš je rad rezultirao i najvećom EBITDA-om u povijesti Fortenova grupe - naglašavaju.

Kao gotovo sigurnog budućeg vlasnika PIK-a Vrbovec, naši izvori ističu tvrtku Bosqar Invest, europskog lidera koji posluje u industrijama eksternalizacije poslovnih i tehnoloških procesa (BPTO), ljudskih resursa (HR) te hrane i poljoprivrede. Protekle dvije godine preuzeo je slovensku Panvitu te Mlinar. Osnovali su ga supružnici Stjepan Orešković i Manica Pirc Orešković, a u svojoj strukturi vlasništva okuplja mirovinske fondove, institucionalne investitore, međunarodne private equity fondove, razvojne institucije i privatne ulagače.

Na upit Večernjeg lista o mogućem preuzimanju PIK-a Vrbovec iz Bosqara su danas kratko odgovorili kako "sukladno politici Društva, ne komentiraju tekuće M&A procese te ne potvrđuju i ne opovrgavaju nagađanja vezana uz potencijalna preuzimanja".

Prema podacima za 2024., Bosqar Invest ostvario je prihode u iznosu od 449 milijuna eura, ima 18.100 zaposlenih u 23 zemlje, a ostvarena EBITDA iznosila je 48 milijuna eura. Kao interesenti za Jamnicu spominju se pak konzorcij domaćih i regionalnih tvrtki, Pepsi te Coca-Cola HBC. Čitava priča, tvrde upućeni, mogla bi se intenzivirati u drugom kvartalu ove godine, a za obje kompanije Fortenova bi navodno mogla tražiti između 800 i 900 milijuna eura.