Božinović odgovorio kritičarima: 'Vlada je preuzela doček rukometaša jer ga Grad Zagreb nikad nije odjavio'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdio je da je Vlada RH preuzela organizaciju dočeka brončanih rukometaša koji je Grad Zagreb uredno prijavio policiji i nikad ga nije odjavio. Govoreći o kronologiji organizacije dočeka rukometaša prošlog ponedjeljka, Božinović je istaknuo da se ništa nije promijenilo od prve prijave javnog okupljanja koju je podnio Grad Zagreb.

"Grad Zagreb je prijavio javno okupljanje i nikad ga nije odjavio, a Vlada je postupila na jedini racionalan način, u skladu s propisima i u skladu sa željom velikog broja ljudi koji su se, unatoč ranijim najavama o otkazivanju dočeka, okupio, ispunio trg i proveselio se", rekao je ministar nakon sjednice Vlade.

Božinović je naglasio kako mu je najvažnije da je policija radila u skladu sa zakonom, ovlastima i prijavama javnog okupljanja te dodao kako "nikako ne može prihvatiti pokušaj delegitimiranja postupanja policije". "Neki su u svemu tome željeli relativizirati postupanje policije koje ne može biti aktivističko. Ne možete u trenutku kad policija dobiva dojavu o postavljenom eksplozivu stvarati od nje politički alat", rekao je Božinović.

Podsjetio je da je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić, u trenutku kada rastu tenzije oko organizacije dočeka, izjavila da je policija upala u stranku Možemo, ocijenivši to kao svjesno uzbunjivanje i neprihvatljivo prikazivanje rada. Govoreći o tradiciji dočeka sportaša, ministar je rekao da puno ljudi nije u mogućnosti nabaviti karte za sportske događaje i kupiti avionske karte kako bi uživo bodrili sportaše te da im doček jedina prilika vidjeti ih uživo.

'Dočeci mjesto zajedništva gdje su svi jednaki'

"Zbog toga su ti dočeci mjesto zajedništva gdje su svi jednaki. Ne ulazim u ocjenu drugih političkih stranaka, ali imam dojam da su oni koji se često pozivaju na obranu običnog čovjeka ovdje postupili suprotno i pokazali koliko su se udaljili od običnog, stvarnog hrvatskog čovjeka", ocijenio je. Na pitanje zašto 2018. godine na dočeku hrvatske nogometne reprezentacije nije mogao nastupiti Marko Perković Thompson, Božinović je odgovorio kako ne zna razlog.

"O tome se čuju razne teze. 2018. je bilo najveće okupljanje ikad. Netko je htio onemogućiti da se ljudi vesele i dočekaju rukometaše. Nisu u stanju objasniti vlastiti zaključak i što on predstavlja, kao i što bi bilo nezakonito što se dogodilo u ponedjeljak, a što se dogodilo 2018. godine", dodao je.

Nastavio je kako rukometaši vole Thompsona i da njegove pjesme djeluju motivirajuće na sportaše. "To je njihova stvar. Svatko u Hrvatskoj ima pravo na svoj glazbeni ukus", nadodao je. Ministar se dotaknuo i aktualizacije zabrane društvenih mreža za maloljetnike, podsjetivši kako o tom potezu razmišljaju manje-više sve države EU. "Sutra je sastanak Vijeća za digitalizaciju na kojem će se sigurno razgovarati o tom pitanju. O tome se vode rasprave svugdje u Europi. Činjenica je da djecu treba zaštiti od prekovremene upotrebe mobitela", rekao je.