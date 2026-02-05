Istražuje se mogu li takozvane dobre bakterije zaštititi povrće od suše

Suša je u Varaždinskoj županiji od 2005. do 2023. godine prouzročila 560 milijuna eura štete u poljoprivredi. Tijekom 2024. nije bilo šteta, no prošle godine ponovno je donijele probleme poljoprivrednicima. Župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu za 20 od 28 gradova i općina, a šteta je bila preko 13 milijuna eura. – Zato nam je ovaj projekt važan. Nadamo se da će znanstvena istraživanja upravo na našem području donijeti rješenja koja će pomoći našim poljoprivrednicima da lakše prebrode sušna razdoblja i zaštite proizvodnju – rekao je župan Stričak na sastanku o istraživanja koje bi trebalo dati odgovor na pitanje mogu li biljke, prvenstveno varaždinsko zelje, ludbreški hren i buča, postati otpornije na sušu. Istraživanja će se provoditi u sklopu EU projekta "Integracija znanosti i tradicije za otpornu i održivu proizvodnju hrane u doba klimatskih promjena – Climagrit", koji su pokrenule znanstvenice s Instituta Ruđer Bošković, a glavni partner je Varaždinska županija. Ostali partneri su Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Sjever, UNIOS i Institut za antropologiju.

Župan Stričak i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša d Dragutin Vincek održao je sastanak s voditeljicom projekta dr. sc. Ines Sviličić Petrić sa Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković, pročelnicom Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever doc. dr. Dunjom Šamec, izv. prof. dr. Markom Petekom i doc. dr. Ivanom Magdićem s Odsjeka za agroekologiju Agronomskog fakulteta. U Varaždinskoj županiji istraživat će se kako tzv. dobre bakterije iz tla mogu povećati otpornost biljaka na klimatske promjene. – Želimo spojiti znanost i iskustvo poljoprivrednika kako bismo razvili konkretna rješenja. Naš cilj je omogućiti poljoprivredi da ostane održiva i otporna u nadolazećim desetljećima, a ključno pitanje na koje tražimo odgovor je mogu li mikroorganizmi koji žive u tlu pomoći biljkama da se nose s klimatskim promjenama – rekla je dr. Sviličić Petrić. Naglasak je na autohtonim poljoprivrednim kulturama u toj županije koje su zaštićene na razini Europske unije – varaždinskom zelju, ludbreškom hrenu i buče od koje se proizvodi varaždinsko bučino ulje.

Kako je istaknuto, predviđene aktivnosti uključuju istraživanja na poljoprivrednim površinama, primjenu novih mjera zajedno s proizvođačima te razvoj modela za rano prepoznavanje i predviđanje rizika od suše. Jedan od rezultata projekta bit će i izrada Programa ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama za Varaždinsku županiju, koji će omogućiti da se rezultati projekta trajno uključe u županijske politike i prakse. O rezultatima će se poljoprivrednici informirati na edukativnim radionicama i promocijama. Ukupna vrijednost projekta je 583.752 eura, od čega 496.189 eura stiže iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021 – 2027. Projekt će trajati tri i pol godine, do lipnja 2029.