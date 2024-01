Zastupnik DP-a: Moramo biti spremni jer smo okruženi susjedima koji su takvi kakvi jesu

Domovinski pokret podijelio je na svojoj Facebook stranici nekoliko izjava saborskog zastupnika Maria Radića, vezanih uz uvođenje vojne obuke u školama, migrantima te nadolazećim izborima.

''Premijer i Vlada ne žele učiniti ništa, a mi smo predlagali nacionalnu gardu i obvezni vojni rok na tri-četiri mjeseca. Mađarski premijer Orban objavio je da je Republika Srpska počasni susjed Mađarske, na što nitko u Hrvatskoj nije reagirao. S druge strane, u Srbiji se na četiri mjeseca uvodi obvezni vojni rok, a mi imamo oružane snage od 11.000-12.000 ljudi. Bojim se da u ovim vremenima ratnih sukoba u Ukrajini moramo biti spremni na to. Daj Bože da ne bude nikad ničega!'', kazao je Radić sinoć za Novu TV.

Kako je pojasnio, riječ je najosnovnijoj školskoj obuci koja može krenuti odmah. "Imao sam taj predmet, a imao ga je i Plenković. Ja sam bio dragovoljac, a koliko znam, on nije. Možda je to njemu teška tema pa bježi od toga, ali mislim da je to nešto što nas čeka. I mi trebamo osposobiti mladiće i djevojke od 19 godina nadalje", navodi te dodaje:

''Ne promoviramo militantnu politiku, nego domoljubni, domovinski duh. No, ne živimo više u onom svijetu od prije pet godina. Rusija je napala Ukrajinu. Svi će uvoditi vojne rokove i pripremaju se za rat. Mislim da moramo biti spremni jer smo okruženi susjedima koji su takvi kakvi jesu''.

Kako prenosi Domovinski pokret, Mario Radić govorio je i o migrantima: "Hrvatska se mora braniti svim sredstvima. Poljska je, primjerice, zbog kolona migranata na granicu postavila vojsku i policiju. Naša policija to može odraditi, ali im je netko zavezao ruke. Imamo problem što je netko rekao policajcima da, kad naiđu na migranta, daju mu papir s dozvolom da može tu biti sedam dana i puste ga van''.

Vezano uz nadolazeće izbore, rekao je kako žele dobiti što više mandata. "Trenutno ih imamo veliki broj i sada smo na 16, 17, 18 mandata. Nama su blizu prvenstveno snage koje su nacionalne, a ne možemo surađivati s 'Možemo' ili SDSS-om. Nismo stranka poput Mosta, koja želi zauvijek ostati u oporbi, već želimo mijenjati stvari jer Hrvatska ne ide u dobrom smjeru'', ustvrdio je.

