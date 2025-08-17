Zašto Zelenski na pregovore s Trumpom vodi grupu europskih saveznika? 'Moglo bi imati učinak kod Trumpa'

Skupina europskih čelnika pridružit će se sastanku između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Washingtonu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će se, na zahtjev predsjednika Zelenskog, uključiti u razgovore te da će se ona i "drugi europski lideri" sastati u ponedjeljak u Bijeloj kući.

Među njima će biti i Sir Keir Starmer, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte te finski predsjednik Alexander Stubb.

Prijateljstvo između Stubba i Trumpa navodno je ojačalo zbog njihove zajedničke strasti prema golfu, koju su podijelili tijekom turnira u Mar-a-Lagu u ožujku. Stubb je ranije izjavio da je Trump "jedina osoba koja može posredovati u sklapanju mira", dodajući kako je američki predsjednik "jedini kojeg Putin stvarno poštuje", piše SkyNews.

Dolazak većeg broja europskih lidera mogao bi biti Zelenski pokušaj da spriječi ponavljanje incidenta iz Ovalnog ureda kada je Trump, uz nazočnost potpredsjednika JD Vancea, javno kritizirao ukrajinskog predsjednika zbog, kako su rekli, nedostatka zahvalnosti za pomoć SAD-a. Taj je sastanak završio kaotično, a Zelenski je prerano napustio Bijelu kuću, kasnije komentirajući da je sukob "štetan za obje strane".

Na summitu između SAD-a i Rusije u petak, Trump je doslovno "razvio crveni tepih" za Putina i dopustio mu da se provoza u njegovoj predsjedničkoj limuzini poznatoj kao “The Beast”. Za razliku od toga, Zelenski ne očekuje sličan doček – bez crvenog tepiha, vojnih prikaza ili pljeska, prema izvješćima dopisnice Sky Newsa iz SAD-a, Marthe Kelner.

Atmosfera na ovom sastanku mogla bi biti ozbiljnija i profesionalnija, osobito jer će Zelenskom biti podrška europskih lidera poput Stubba, a njihova uloga posrednika može pomoći da se izbjegne ponavljanje prethodnog sukoba u Ovalnom uredu. Stubb je glasno podržao Ukrajinu, a Finska, zajedno s ostalim nordijskim zemljama i baltičkim državama, spada među najvjernije saveznike Ukrajine.

Ruska invazija 2022. godine potaknula je Finsku, koja dijeli granicu s Rusijom dugu 1.340 kilometara, da se pridruži NATO-u, čime je prekinut njezin dugogodišnji stav vojne neutralnosti. Dva dana prije summita na Aljasci, Zelenski, Trump i europski lideri, uključujući Stubba, sudjelovali su u zajedničkom konferencijskom pozivu. Nakon razgovora, finski predsjednik je na platformi X napisao: "Izvrstan sastanak s @Potus i europskim liderima, uključujući @ZelenskyyUA. Jedinstveni stavovi i koordinacija. Zajedno radimo na prekidu vatre i održivom miru. Uz Ukrajinu smo u svakom koraku. Predstojeći dani i tjedni mogli bi biti ključni."

Hoće li se uz Zelenskog pojaviti još neki europski čelnici, najvjerojatnije će biti potvrđeno kasno u nedjelju, nakon konferencijskog poziva članova tzv. "koalicije voljnih".

Umirovljeni francuski general Dominique Trinquand, nekadašnji voditelj francuske vojne misije pri Ujedinjenim narodima, izjavio je da se europski lideri "izrazito boje da se scena iz Ovalnog ureda neće ponoviti" te da stoga žele pružiti punu potporu Zelenskom. "Riječ je o borbi za utjecaj i položaju snage koja bi mogla imati učinka kod Trumpa," dodao je.