Za Putinom je raspisana tjeralica, ali on svejedno dolazi u Mađarsku. Evo kako je to moguće

Donald Trump i Vladimir Putin sastat će se u Mađarskoj. Ovo je najavio američki predsjednik nakon što su on i njegov ruski kolega večeras telefonski razgovarali dva sata. Trump je ovaj razgovor okarakterizirao kao “vrlo produktivnim”. Rekao je kako će se sljedeći tjedan sastati visokopozicionirani dužnosnici dviju država, predvođeni američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom. Nakon ovog sastanka trebao bi uslijediti osobni susret Trumpa i Putina u Budimpešti. Međutim, postavlja se pitanje može li uopće Vladimir Putin doći u neku europsku zemlju s obzirom da Međunarodni kazneni sud (ICC) ima raspisanu tjeralicu protiv njega. Naime, ovaj sud je 2023. godine izdao tjeralicu za ruskim predsjednikom zbog ratnih zločina povezanih s nezakonitom deportacijom ukrajinske djece, navodi The Guardian.

Odgovor na ovo pitanje krije se u promijenjenom statusu Mađarske prema Međunarodnom kaznenom sudu. Viktor Orban je u travnju ove godine, tijekom posjete izraelskog predsjednika Benjamina Netanyahua, najavio kako se Mađarska namjerava povući iz ICC-a. Rekao je kako je ICC “postao političko oruđe” te je dodao kako Mađarska ne želi biti dio toga, piše About Hungary. Krajem svibnja mađarski parlament je usvojio Zakon o povlačenju, s rezultatom 134 za i 37 protiv. Iako su istupili iz ICC-a, prema članku 127. Rimskog statuta, povlačenje stupa na snagu godinu dana nakon notifikacije glavnom tajniku UN-a. Mađarska vlada je službenu notifikaciju podnijela 2. lipnja, što znači da će povlačenje stupiti na snagu 2. lipnja 2026. godine, prenosi Justice info. Ovim potezom Mađarska je postala prva zemlja Europske unije koja se povukla iz ICC-a.

Paradoksno je to što Mađarska i dalje mora formalno provoditi odluke ICC-a, ali postoji pravna praznina. Iako je mađarski parlament ratificirao Rimski statut 2001. godine, domaće zakonodavstvo nikada nije do kraja implementirao Zakon. "Ratificirali smo međunarodni sporazum, ali nikada nismo poduzeli sve potrebne mjere da ga učinimo primjenjivim u Mađarskoj”, rekao je šef kabineta premijera Orbana Gergely Gulyás, piše Hungary Today.

To znači da Mađarska nema razvijen domaći pravni okvir koji je potreban za uhićenje i izručenje osoba za koje je Međunarodni kazneni sud izdao tjeralicu. Profesor Péter Szitás objasnio je da “mađarski parlament nikada nije prilagodio Rimski statut u domaće pravo, što znači da trenutno nedostaje nacionalni pravni okvir potreban za uhićenje i izručenje pojedinaca koje traži Međunarodni kazneni sud”. Dodao je kako mađarsko povlačenje iz toga razloga neće rezultirati praktičnim promjenama, piše Justice info.

Osim ovog mehanizma, postoje i dodatni diplomatski potezi koji bi mogli omogućiti Putinu da dođe u Budimpeštu. Švicarska i Austrije, obje članice ICC-a, najavile su da bi mogle pružiti Putinu imunitet, ako bi dolazio na mirovne pregovore, navodi The Kyiv Independent. Švicarski ministar vanjskih poslova Ignazio Cassis izjavio je da je “vlada prošle godine definirala pravila za davanje imuniteta osobi pod međunarodnom tjeralicom. Ako ta osoba dolazi na mirovnu konferenciju - ne ako dolazi iz privatnih razloga".

Pošto Međunarodni kazneni sud nema vlastitu politiku, on ovisi o suradnji zemalja članica pri izvršenju tjeralica, a njih je ukupno 125. Time je Putinova mogućnost putovanja značajno ograničena, ali mu zemlje koje nisu implementirale Rimski statut u domaće pravo ili se povlače iz sustava pružaju “sigurno utočište” za diplomatske susrete.