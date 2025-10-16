Naši Portali
'RAZGOVOR JE DUG'

Trump: Upravo razgovaram s predsjednikom Putinom

16.10.2025.
16.10.2025.
u 17:48

Zelenski se u petak sastaje s Trumpom da zatraži dodatnu vojnu pomoć

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarat će danas, dan prije no što u Bijelu kuću stiže ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, objavio je Axios pozivajući se na izvor upoznat s tim razgovorima. Trump je sada i potvrdio na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je njegov razgovor s Vladimirom Putinom upravo u tijeku. "Upravo razgovaram s predsjednikom Putinom. Razgovor je dug, a o njegovom sadržaju ću izvijestiti ja, kao i predsjednik Putin, po njegovu završetku", napisao je. Zelenski se u petak sastaje s Trumpom da zatraži dodatnu vojnu pomoć, u trenutku dok Kijev i Moskva jačaju svoje međusobne napade na energetska postrojenja, a NATO razmatra kako odgovoriti na česte ruske zračne upade. 

Ukrajina želi američke rakete dugog dometa Tomahawk, a zeleno svjetlo Washingtona stavilo bi Moskvu i druge velike ruske gradove pred nišan Kijeva. Američki predsjednik najavio je da bi mogao odobriti slanje Tomahawka Ukrajini ako Putin odbije sjesti za pregovarački stol. Trump je u utorak rekao da je "veoma razočaran" ruskim predsjednikom te da mu nije jasno "zašto on nastavlja taj rat". "On to može završiti. Može to završiti vrlo brzo", rekao je tada republikanac o ruskoj invaziji.
Trump žestoko udario po članici NATO-a: 'Možda biste ih trebali izbaciti iz Saveza'

A2
a200
18:13 16.10.2025.

Zapad je preko Trumpa na Aljasci pruzio ruku Rusima i Putinu, dao mu je mogucnost CASNOG UZMAKA !!!! On to nije prihvatio , jer misli da je "baja" sila, prvi u selu ...... sada ce mu se sve vratiti, Rusija ce biti ekonomski unistena, feudalna drzava..... a Putin ce "popiti caj" .... samo ce doci vijest da je iznenada preminuo ..... I poslije njga ce zapad opet morati pomagati Rusiju ....

PI
Prezime i ime
18:34 16.10.2025.

Ma daj frende vladimire potpiši nekakvo primirje. Molim te. Jer tako želim Nobela.. a ti kasnije radi što hoćeš.

IG
IgorY
18:07 16.10.2025.

A Zelenski je kao neki faktor ?

