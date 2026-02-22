Naši Portali
NOĆNA OPERACIJA

Mjesto gdje nastaje zloglasni Orešnik? Ukrajinci poslali svoj Flamingo na rusku tvornicu balističkim raketa

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
22.02.2026.
u 09:32

Osim napada na Votkinsk, Ukrajina je tijekom iste noći ispalila Flamingo rakete na nekoliko drugih lokacija: obrt koji se bavi plinom u ruskoj Samarskoj oblasti, skladište goriva i maziva u Donjecku, radionicu za dronove u Donjeckoj oblasti te vojno skladište u Zaporožju

Ukrajinska vojska izvela je noćnu operaciju tijekom koje je pogođen Votkinsk Machine Building Plant, ključna tvornica za proizvodnju raketa u Rusiji, smještena u Udmurtskoj oblasti. Prema informacijama koje je potvrdio Glavno stožer ukrajinskih oružanih snaga, operacija je obuhvatila lansiranje dugometnih krstarećih raketa Flamingo, piše Kyiv Independent.

Votkinsk je strateško poduzeće pod državnim vlasništvom i jedno od najvažnijih u Rusiji za proizvodnju raketa. Ovdje se proizvode kratkoročne balističke rakete Iskander-M, koje se često koriste u napadima na Ukrajinu, te interkontinentalne balističke rakete (ICBM), koje mogu nositi nuklearne bojne glave i ostvariti domet čak do SAD-a. Također, postoji sumnja da Votkinsk proizvodi i novu rusku ICBM raketu Orešnik.

Prema izvještaju Glavnog stožera, prilikom napada na tvornicu zabilježen je požar na njenom teritoriju, a posljedice napada još uvijek se zbrajaju. Nezavisni ruski Telegram kanal Astra izvještava da su najmanje 11 osoba ozlijeđeno u napadu. Osim napada na Votkinsk, Ukrajina je tijekom iste noći ispalila Flamingo rakete na nekoliko drugih lokacija: obrt koji se bavi plinom u ruskoj Samarskoj oblasti, skladište goriva i maziva u Donjecku, radionicu za dronove u Donjeckoj oblasti te vojno skladište u Zaporožju.

Flamingo rakete, koje imaju domet do 3000 kilometara, nose bojnu glavu težine oko 1150 kilograma. Zanimljivo je da je Denys Shtilierman, suosnivač ukrajinske tvrtke Firepoint koja stoji iza Flamingo raketa, na društvenoj mreži X objavio video lansiranja rakete sa šifriranom porukom "Bez konteksta. Kontekst - kasnije". Kasnije je ponovno objavio poruku Glavnog stožera s potvrdom napada, uz komentar "Evo konteksta".

Stanovnici Votkinska izvijestili su o eksplozijama tijekom noćnog napada dronom, a mnogi su dijelili snimke crnog dima koji izlazi iz tvornice, kao i slike slomljenih prozora u okolnim zgradama.b čelnik Udmurtske oblasti, izvijestio je da je objekt u regiji pogođen ukrajinskim dronom, ali nije specificirao točnu lokaciju. Zadnji izvještaji iz Astra spominju da su oštećena dva radna pogona u tvornici, broj 22 i broj 36.

Tvornica Votkinsk proširila je svoje kapacitete tijekom rata, zaobilazeći međunarodne sankcije zapošljavanjem tisuća novih radnika, dodavanjem novih zgrada i uvozom napredne opreme. Ukrajinski izvještaji sugeriraju da je to direktno povezano s povećanom proizvodnjom raketa Iskander-M, koja je triput veća nego u 2023. godini. Rusija je, između ostalog, iskoristila ove rakete i u napadu na Sumu 2024., u kojem je poginulo 34 ljudi, uključujući dvoje djece. Iako je tvornica udaljena više od 1300 kilometara od ukrajinske granice, Ukrajina je prethodno uspješno koristila dugometne dronove za napade na vojne ciljeve u toj regiji, uključujući napad na tvornicu oružja u Izhevska u srpnju 2025. 

