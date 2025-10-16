Putin i Trump sastat će se u Mađarskoj. Orban se oglasio kratkom porukom

Nakon što je Donald Trump najavio da će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, mađarski premijer Viktor Orbán izrazio je podršku sastanku u glavnom gradu Mađarske. Orbán je susret nazvao "odličnom vijesti za sve ljude koji vole mir" te je poručio: "Spremni smo!". Ova izjava dolazi u trenutku dok međunarodna zajednica pomno prati moguće korake prema okončanju rata u Ukrajini. Trump je sastanak najavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon dvosatnog telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom koji je na kraju nazvao "vrlo produktivnim".

The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Karoline Leavitt, glasnogovornica Donalda Trumpa, naglasila je da američki predsjednik i dalje vjeruje kako postoji i mogućnost organiziranja sastanka između Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Trump je ranije izrazio nadu da će sastanak dviju strana biti moguć nakon njegovog susreta s Putinom na Aljasci u kolovozu. Zelenski je izjavio da je spreman za susret ruskim predsjednikom, no do sada se to nije ostvarilo jer Moskva nije dala konkretan odgovor. Trumpov izaslanik Kiril Dmitriev je nakon najave sastanka objavio kako se "ratni huškači iz Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a vrlo, vrlo snažno trude sabotirati izglede za mir, ali dijalog, mir i suradnja SAD-a i Rusije će prevladati".