Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
BREAKING
Trump se oglasio nakon razgovora s Putinom: 'Sastat ćemo se'
'Mi smo spremni!': Orban komentirao najavu susreta Trumpa i Putina
Poslušaj
Prijavi grešku
BRZA REAKCIJA

Putin i Trump sastat će se u Mađarskoj. Orban se oglasio kratkom porukom

REUTERS
Autor
Lorena Posavec
16.10.2025.
u 20:05

Orbán je susret nazvao "odličnom vijesti za sve ljude koji vole mir"

Nakon što je Donald Trump najavio da će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, mađarski premijer Viktor Orbán izrazio je podršku sastanku u glavnom gradu Mađarske. Orbán je susret nazvao "odličnom vijesti za sve ljude koji vole mir" te je poručio: "Spremni smo!". Ova izjava dolazi u trenutku dok međunarodna zajednica pomno prati moguće korake prema okončanju rata u Ukrajini. Trump je sastanak najavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon dvosatnog telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom koji je na kraju nazvao "vrlo produktivnim".

Karoline Leavitt, glasnogovornica Donalda Trumpa, naglasila je da američki predsjednik i dalje vjeruje kako postoji i mogućnost organiziranja sastanka između Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Trump je ranije izrazio nadu da će sastanak dviju strana biti moguć nakon njegovog susreta s Putinom na Aljasci u kolovozu. Zelenski je izjavio da je spreman za susret ruskim predsjednikom, no do sada se to nije ostvarilo jer Moskva nije dala konkretan odgovor. Trumpov izaslanik Kiril Dmitriev je nakon najave sastanka objavio kako se "ratni huškači iz Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a vrlo, vrlo snažno trude sabotirati izglede za mir, ali dijalog, mir i suradnja SAD-a i Rusije će prevladati".

Ključne riječi
Vladimir Putin Viktor Orbán Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još