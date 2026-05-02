Zašto je puno ranije završena sezona emisije "Razgovor s razlogom", i to još početkom travnja?

Mada bi naša javna Hrvatska televizija koja se rasprostire na čak četiri televizijska kanala, već i zbog same te činjenice, trebala vrvjeti obiljem dobrih i aktualnih vlastitih emisija – tome, nažalost, nije tako. U tom HTV-ovom programskom prostranstvu obilje je negledljivog "kućnog" sadržaja, uglavnom informativne tematike, onda repriza, pa čak i repriza repriza, previše je i kojekakvih uradaka iz vanjske produkcije...

Uglavnom, onaj maleni broj zaista izvrsnih i u skladu sa svim uzusima i značenjima onoga što bi javni medij morao biti i što čini njegovu bit i smisao napravljenih matičnih HTV-ovih emisija – stvara jednu posebnu povezanost s publikom. Moglo bi se reći – odanost. Te se emisije gledaju i slušaju jer su i same stvorene na onim vrijednostima koje onda nastoje odaslati i prema gledateljicama i gledateljima. A oni to cijene jer znaju da im se netko obraća s poštovanjem, birajući ono najbolje za njih. Birajući ono što će im poticajno djelovati i na um i na dušu. U takvom pristupu osobito se ističe nekoliko HTV-ovih razgovornih emisija.

Jedna od njih je i "Razgovor s razlogom", urednice i voditeljice, naše kolegice Morane Kasapović. S tom se emisijom lako uspostavi povjerenje i neka gotovo pa ovisnost o njoj, jer kolegica Kasapović u nju uvijek poziva one iznimne i jedinstvene goste i gošće koje je pravi užitak slušati pa tih 30-ak razgovornih televizijskih minuta, kojima prisustvujete iz svog naslonjača, doživljavate i kao mali, zasluženi darak ugađanja samima sebi.

Da je svemu tome tako potvrđuje se i mimo ovih naših riječi. Morana Kasapović, autorica emisije "Razgovor s razlogom", s razlogom je ove godine bila nominirana upravo za našu Večernjakovu ružu u kategoriji "Televizijska osoba godine". S razlogom je Morana Kasapović, i opet zbog promišljenih, ali i opuštenih razgovara s pomno odabranim i domaćim i stranim sugovornicama i sugovornicima, bila nominirana i za ovogodišnju nagradu Zlatni studio Jutarnjeg lista u kategoriji "Najbolje televizijsko lice". I na kraju, s razlogom je Morana Kasapović sad kandidirana i za HND-ovu nagradu Novinara/Novinarke godine, a tko će je od nominiranih osvojiti saznat ćemo za koji dan.

I onda čovjek s razlogom ostane zatečen kada početkom travnja dozna da se s emisijom "Razgovor s razlogom" mora rastati sve do jeseni. Da, dogodilo se to prošlog mjeseca. Točnije, 7. travnja. Pri kraju emisije, u kojoj je gostovala psihologinja Lidija Arambašić, Morana Kasapović se, na iznenađenje svoje televizijske publike, od njih oprostila riječima:

– Dragi gledatelji, ovim smo "Razgovorom s razlogom" došli do kraja naše četvrte sezone. Do nekih naših novih susreta na jesen – doviđenja. Čuvši to, ništa nam nije bilo jasno. Kako to odjednom sezona završava već početkom travnja? Uvijek bi se na ljetni programski režim kretalo sredinom ili krajem lipnja pa zašto se sad ono za što se čekao lipanj zbiva već u travnju, čak dva mjeseca prije? Ukratko, koji je to razlog da se "Razgovor s razlogom" tako preuranjeno miče s programa? Pitanja su to koja su se množila. Tim više što je idućeg tjedna (14. travnja), u terminu emitiranja emisije Morane Kasapović, osvanula prva epizoda šestodijelnog dokumentarnog serijala "Na kraju krajeva", napravljenog u vanjskoj produkciji.

Stoga smo se zbog svega navedenog obratili HRT-u, potraživši tamo odgovore na opravdana pitanja, potaknuti i time što smo, prateći i prijašnje sezone "Razgovora s razlogom", znali da se serijal emisija Morane Kasapović svake godine emitira u dva bloka, od kojih svaki ima prosječno po 12 epizoda. A sad je taj drugi blok naprasno prekinut već nakon osme emisije.

– Zašto je već početkom travnja emitirana posljednja emisija "Razgovor s razlogom" u ovoj sezoni, pogotovo ako se zna da televizijska sezona uobičajeno završava krajem lipnja? Koliko košta proizvodnja jedne emisije "Razgovor s razlogom"? Zašto je HTV-ova emisija "Razgovor s razlogom" zamijenjena serijalom od šest epizoda iz vanjske produkcije "Na kraju krajeva"? Koliko košta svaka epizoda iz tog vanjskog serijala "Na kraju krajeva", odnosno, koliko ukupno košta cijeli serijal? – bila su to pitanja koja smo uputili HRT-u. Odgovoreno nam je brzo, ali nepotpuno.

– Prema programskoj shemi, emisija "Razgovor s razlogom" ima A i B sezonu za proljetni i jesenski dio godine. U ovom dijelu godine planirana je na osam epizoda. Emisija se nastavlja u jesenskoj shemi 2026/2027. Isto tako, ranije utvrđenom programskom shemom planirano je emitiranje dokumentarnog serijala "Na kraju krajeva" nabavljenog putem javnog poziva neovisnim producentima. HRT je u proizvodnju djela i prava stečena na seriji "Na kraju krajeva" (šest epizoda po cca 26 minuta) uložio 90.119,52 eura + PDV – otpisali su nam s HRT-a.

Kako nam nije odgovoreno na sva pitanja, opet smo se javili HRT-u zatraživši i preostale odgovore. – Podsjećamo da nije odgovoreno na pitanje – koliko košta proizvodnja jedne emisije "Razgovor s razlogom". K tome, ni dalje nije jasno zašto se, inače odlična emisija "Razgovor s razlogom", ne emitira normalno do kraja sezone. Odnosno, zašto to nije bilo dio "ranije utvrđene programske sheme" i plana, tim više što se radi o HTV-ovoj emisiji – naveli smo u drugom obraćanju Prisavlju. Ni nakon dva tjedna, naknadne odgovore nismo dočekali.

Poželjeli smo zatim doznati ponešto više od kolegice Kasapović, ali ona je odlučila trenutačno ne istupati u javnosti. Poštovali smo njenu odluku. Valjda za to ima razloga. No, malo smo se raspitivali. Onako "neslužbeno". Razgovarali smo s dobro upućenima pa smo doznali koješta zanimljivog.

Uglavnom, prema informacijama s odjavne špice emisije i iz onih prisavskih kuloara, ekipu "Razgovora s razlogom" čini osam ljudi: tri snimatelja, redatelj i ton majstor, od kojih su svi vanjski suradnici, te producent, novinarka-suradnica i autorica, koji su stalno zaposleni na HRT-u. S HRT-a je, kazano nam je, otišlo jako puno snimatelja i ton majstora, navodno zbog potplaćenosti, te sve više posla umjesto njih odrađuju istovjetni vanjski suradnici, i to u svim programima. A ima i detalja koji djeluju kao vic. Loš vic. I još je velevažno napisan na odjavnoj špici emisije.

Naime, emisija "Razgovor s razlogom" spada u, pazite sad, Zabavni program. Uvrnuta logika, nema što. Jedino ako u njoj ipak ima nekog zakučastog "višeg" smisla koji u tom neprirodnom odnosu ide u korist i emisiji i nama, njenoj vjernoj publici. Možda je onda i bolje da baš po toj komičnoj caki ne čačkamo. A uspjeli smo doznati još nešto, prema procjenama jedna emisija "Razgovora s razlogom" mogla bi koštati oko dvije tisuće eura neto. Za "veliki" HRT to je zaista "prava sića". Ako je navedena cifra točna, onda ispada da je 20 emitiranih epizoda ove naprasno ranije završene sezone "Razgovora s razlogom" stajalo ukupno oko 40 tisuća eura, što je i više nego upola manje od šest epizoda serijala iz vanjske produkcije koji se počeo emitirati umjesto emisije Morane Kasapović.

Inače, ovo je bila četvrta sezona "Razgovora s razlogom", a ona zasad posljednja premijerno odgledana emisija 7. travnja, s gošćom psihologinjom, bila je 89. po redu. I tako ćemo 90. morati čekati čak više od pet mjeseci. Suludo, zar ne? Pogotovo ako malo pomnije ne samo pročitate nego i promotrite naziv emisije o kojoj sve ovo pišemo - "RazGOVOR s razLOGOM".